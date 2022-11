Chloe Dygert is weer pijnvrij na operatie: “Ik kan niet gelukkiger zijn”

Chloe Dygert is met succes geopereerd. Er werd littekenweefsel, dat er in overvloede was na een langdurige blessure, verwijderd bij de Amerikaanse. “Ik dacht dat ik altijd met de pijn door het leven zou moeten gaan, maar de operatie heeft dat weggenomen. Dat is geweldig.”

De 25-jarige Dygert heeft al flink wat pech gekend in haar carrière. In 2020 reed ze een goede WK-tijdrit, totdat ze zeer hard ten val kwam en tegen een vangrail knalde. Na een lange revalidatie kon ze weer op de fiets kruipen, maar ook het seizoen in 2022 was niet al te succesvol. Zo kreeg ze te maken met het Epstein-Barr virus, waardoor ze lang buiten strijd was.

Zodoende reed Dygert in 2022 maar een koers op de weg. Aan het einde van dat seizoen werd ze geopereerd, met als doel weer helemaal pijnvrij te zijn in 2023. “Het zijn twee jaren geweest waarin ik niet de dingen heb kunnen doen die ik wilde doen, maar dat heb ik niet in de hand. Ik kan hier zitten als een baby en klagen, maar dat zal niets veranderen”, vertelde ze aan VeloNews.

De geslaagde operatie zal in principe wel veel verandering met zich meebrengen. Zo zal ze nu weer pijnvrij door het leven kunnen gaan. “Het is geweldig, ik heb geen pijn meer. Ik dacht dat mijn leven er altijd zo zou uitzien, met de pijn, maar deze operatie heeft dat allemaal weggenomen. Ik kan niet gelukkiger zijn.”