Dygert boekt ritzege in RideLondon Classique, Kool blijft leidster ondanks val

Chloe Dygert heeft de tweede etappe van de RideLondon Classique op haar naam geschreven. Nadat haar ploeggenote Maike van der Duin in de slotkilometer werd teruggepakt, was de Amerikaanse de sterkste in een sprint heuvelop. Charlotte Kool kwam in de finale ten val en kon niet meesprinten. Ze werd wel in dezelfde tijd geplaatst als Dygert, waardoor ze de leiderstrui behield.

Nadat Charlotte Kool de RideLondon Classique vrijdag openende met een ritzege, ging de driedaagse rittenkoers zaterdag verder met een etappe van en naar Maldon. De rensters moesten 133 heuvelachtige kilometers afleggen. In het tweede deel van de koers kregen ze drie keer North Hill (0,8 km aan 6,3%) voor de kiezen. Ook de laatste driehonderd meter van de rit liepen venijnig omhoog.

In de openingsfase van de rit waren er verschillende uitvalspogingen. Onder meer thuisrijdster April Tacey (Lifeplus Wahoo) reed een tijdje voor de meute uit, maar half koers was alles weer bij elkaar. Haar ploeggenote Typhaine Laurance was de volgende die het probeerde, ook in haar eentje. De Française fietste een voorsprong van ruim een minuut bijeen. Daar bleef het bij, want Liv Racing TeqFind, UAE Team ADQ, Team DSM en FDJ-SUEZ hielden de teugels stevig in handen.

Van der Duin solo

Op 35 kilometer van de finish werd Laurance weer ingerekend, waarna Anna Henderson (Jumbo-Visma) doortrok op een klimmetje. Ze kwam niet weg, maar het spel was nadien wel op de wagen. We zagen demarrages van onder meer Maike van der Duin en Lucinda Brand. Ook Charlotte Kool mengde zich in de debatten. Het leidde er niet toe dat er een klein groepje wegreed, maar het peloton dunde wel stevig uit. Zo’n dertig rensters begonnen aan de finale. Jumbo-Visma zat met vier rensters mee en nam het initiatief.

Met nog iets meer dan tien kilometer te gaan, kwam er echter weer onrust in de groep. De nochtans snelle Maike van der Duin wil de sprint niet afwachten en koos voor de aanval. Ze bouwde een voorsprong op van meer dan een halve minuut, maar met nog drie kilometer te gaan, had ze nog een marge van minder dan twintig seconden. Het tempo in het pelotonnetje achter haar lag hoog. Kwamen ze er nog bij?

Dygert pakt de zege

Ja, zo bleek. Al duurde het bijzonder lang. In de laatste kilometer, die zoals gezegd nog venijnig omhoog liep, kwam een klein groepje voorbij stormen. Het groepje was nog wat verder uitgedund door een val in de laatste kilometers, waar ook klassementsleidster Charlotte Kool bij lag. Chloe Dygert, ploeggenote van Van der Duin bij Canyon//SRAM Racing ontliep de valpartij en snelde met een krachtige sprint naar de zege.

Charlotte Kool kwam als 22ste over de streep, ver achter Dygert. Omdat de val plaatsvond in de laatste drie kilometer, kreeg ze echter dezelfde tijd als de winnares. Met nog één rit te gaan, staat de renster van Team DSM dus nog altijd aan de leiding in het algemeen klassement.