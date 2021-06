Chloe Dygert bekroont comeback met Amerikaanse titel tegen de klok

266 dagen na haar zware crash tijdens het WK tijdrijden in Imola mag Chloe Dygert zich weer wielrenster noemen. De 24-jarige renster maakte vandaag haar comeback tijdens het Amerikaans kampioenschap tijdrijden en pakte meteen de titel.

De deelneemsters kregen in Knoxville, Tennessee, een tijdrit van 23,2 kilometer voor de wielen geschoven. Dygert zette de klok stil na 30:11 minuten en bleek 27 seconden sneller dan de inmiddels 46-jarige Amber Neben. Leah Thomas werd derde op vijftig seconden van de winnende tijd, Tayler Wiles wist als nummer vier het verschil ook nog net binnen de minuut te houden.

Het is voor Dygert, de wereldkampioene tijdrijden van Yorkshire (2019), haar eerste nationale titel tegen de klok. In 2019 moest ze nog genoegen nemen met een zilveren medaille achter Neben. Het is voor Dygert een welkome opsteker richting de Olympische Spelen van Tokio. In Japan wil ze graag schitteren in de Olympische tijdrit en tijdens enkele baanonderdelen.

Dygert moest het voorbije jaar revalideren van een zware valpartij tijdens het WK tijdrijden. De Amerikaanse leek in Imola op weg naar een tweede opeenvolgende wereldtitel in het tijdrijden, maar zag haar kansen in rook opgaan na een zware crash na het eerste tussenpunt. Ze verloor in een korte afdaling de controle over haar fiets en vloog op hoge snelheid over de vangrail.