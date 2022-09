Chiara Consonni volgende aanwinst UAE Team ADQ

UAE Team ADQ pakt door. Nadat het eerder al de komst van Silvia Persico en Eleonora Camilla Gasparrini bekendmaakte, onthulde het donderdag nog een nieuwkomer: Chiara Consonni. De sprintster heeft een contract voor twee jaar getekend.

De 23-jarige Consonni komt over van Valcar – Travel & Service. Voor die ploeg rijdt ze sinds 2019 en boekte ze de nodige sprintzeges. Zo won ze dit jaar onder andere Dwars door Vlaanderen en de slotrit in de Giro Donne.

“Ik heb aanbiedingen van veel teams gekregen”, vertelt Consonni in een persbericht. “Maar bij UAE Team ADQ vond ik een ander en belangrijk project met een wereldwijde aanpak. Ik ben heel enthousiast om me bij een WorldTour-team met zo’n identiteit aan te sluiten! (…) De gesprekken over technische en sportieve groei met de teammanager, Rubens Bertogliati, hebben me nog meer overtuigd om me bij de ploeg aan te sluiten. Ik ken al verschillende renners die bij het team zitten en ik kijk er naar uit om weer met hen samen te werken.”

Wiebes

De genoemde Bertogliati is blij met de komst van Consonni. “Chiara Consonni heeft laten zien dat ze een van de topsprintsers is in het internationale peloton. En het feit dat ze een fenomeen als Lorena Wiebes al een paar keer heeft kunnen verslaan, toont haar kwaliteiten”, stelt de Italiaanse teammanager enigszins verrassend. Consonni heeft meerdere malen tegen Wiebes gesprint, maar nog nimmer won ze een duel van de Nederlandse.

“Ze is nog heel jong, maar ze is een pure sprintster en zal een belangrijk onderdeel van ons team worden, vooral in wedstrijden die eindigen in een sprint”, gaat Bertogliati door. “De ervaring die ze op kan doen dankzij de andere rensters uit het team, zullen haar alleen maar meer doen groeien.”