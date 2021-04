Chiara Consonni snelt naar de zege in Vuelta CV Feminas

Er werd vandaag niet alleen gekoerst (Amstel Gold Race) in Zuid-Limburg. In het oosten van Spanje stond de Vuelta CV Feminas (1.1) op het programma. De zege in deze eendagskoers ging naar de Italiaanse Chiara Consonni, voor Barbara Guarischi en Elodie le Bail.

De rensters die zich hadden verzameld in startplaats Paterna kregen een wedstrijd van ongeveer 91 kilometer voorgeschoteld naar hoofdstad Valencia. Het parcours was behoorlijk vlak en dus konden we ons gaan opmaken voor een massasprint. Consonni bleek uiteindelijk over de snelste benen te beschikken.

De nog altijd maar 21-jarige Consonni, die uitkomt voor Valcar-Travel & Service, was eerder deze maand ook al de beste in de Ronde de Mouscron (1.1) in België. Met Agnieta Francke finishte er ook een Nederlandse in de top-10 van de Vuelta CV Feminas. De renster van Team Farto-BTC werd zevende.