Charlotte Kool wint slotrit RideLondon Classique en stelt eindzege veilig

Charlotte Kool (DSM) is de winnaar van de slotrit in de RideLondon Classique en legt daarmee ook beslag op het eindklassement, waarin ze al aan de leiding stond. De Nederlandse liet Chloé Dygert en de Nederlandse Maike van der Duin (beiden Canyon-SRAM) achter zich.

Het slotstuk van de driedaagse vond plaats in London en voerde over een vlakke omloop die totaal acht keer afgelegd moest worden. Onderweg waren er bij twee tussensprints ook nog drie, twee en één bonificatieseconden te verdienen, die nog een belangrijke rol konden spelen in het klassement.

In de openingsfase deden onder andere Caroline Baur van Israel-Premier Tech Roland en Francesca Morgans-Slader van AWOL O’Shea een poging om weg te raken, maar het peloton liet niemand wegrijden vanwege de bonificatieseconden bij de tussensprints. Bij de eerste tussensprint pakte Chloé Dygert drie seconden, waarmee ze haar achterstand op klassementsleider Kool verkleinde met zeven seconden. Eleonora Camilla Gasparrini (UAE Team ADQ) en Pfeiffer Georgi (DSM) pakten de overgebleven seconden.

Kopgroep kaapt boni’s weg

Na de eerste tussensprint leek het peloton wat te ontspannen. Drie rensters kregen de ruimte: Victoire Berteau van Cofidis, de Nederlandse Sofie van Rooijen van Parkhotel Valkenburg en Grace Lister van DAS-Handsling. Dit drietal mocht ruim een minuut wegrijden bij het peloton. Nog belangrijker is echter dat de kopgroep de bonificatieseconden wegkaapte, waarmee de eindzege voor Kool een stuk zekerder leek.

Met nog twintig kilometer te gaan besloot Trek-Segafredo het tempo in het peloton op te voeren. De voorsprong van de kopgroep daalde daardoor snel. Het peloton liet het drietal echter nog even zwemmen. Bij het ingaan van de laatste ronde bedroeg hun voorsprong nog vijftien seconden. Niet veel later werden de koplopers ingelopen door het peloton en bleek de etappe op zeker uit te lopen op een sprint.

Kool slaat dubbelslag

De sprintersploegen bewogen zich vervolgens naar de kop van het peloton. DSM, Uno-X en Liv Racing TeqFind voerden het peloton aan bij het ingaan van de laatste drie kilometer. In goede positie begon Kool aan het laatste rechte stuk met nog een ploegmaat voor zich. De Nederlandse ging vervolgens de sprint aan en bleek niet meer te remonteren, waarmee ze ook beslag legde op de eindzege.

Dygert en Van der Duin werden tweede en derde in de sprint. Dygert wordt ook tweede in het eindklassement, terwijl Liz Deignan (Trek-Segafredo) het podium compleet maakt op de derde plaats.