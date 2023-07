Charlotte Kool verrast met derde plek in eerste rit Tour Femmes: “Beste klimprestatie ooit”

Charlotte Kool eindigde zondag als derde in de openingsrit van de Tour de France Femmes, maar dat ging niet vanzelf. De sprintster van Team dsm-firmenich zat goed mee van voren op de Côte de Durtol in de finale, maar moest vlak voor de top afhaken. “Ik denk toch dat dit een van mijn beste klimprestaties ooit is”, blikt Kool terug op de ploegsite.

“Het was een lastige openingsetappe, maar we reden de hele dag goed. De ploeg gaf mij het vertrouwen en daardoor vloog ik echt”, aldus Kool, die de favorietengroep lang kon volgen op de slotklim van de dag. “Ik denk dat dit een van mijn beste klimprestaties ooit is. Op de top zat ik vlak achter Pfeiffer Georgi. Zij wachtte op mij en bracht me terug naar de groep voor de sprint.”

Dat was een sprint voor de tweede plaats, omdat Lotte Kopecky op de Durtol was weggereden en alleen vooruit bleef. In de spurt om de tweede plaats werd Kool uiteindelijk geklopt door Lorena Wiebes. “Ik heb echt alles geprobeerd, maar zat op de limiet en uiteindelijk ben ik blij met de tweede plaats in de eindsprint en de derde plaats in de rit. We hebben alles gedaan en dit was het best mogelijke resultaat, zeker na de valpartijen van Megan Jastrab en Esmée Peperkamp”, zegt ze.

Ploegleider Kelvin Dekker vindt dat Kool blij mag zijn. “Ze reed op haar limiet na de klim, dus een derde plaats is een grootse prestatie en iets om trots op te zijn”, geeft hij aan. Toch was er ook pech voor Team dsm-firmenich, want kopvrouw Juliette Labous verloor tijd in de finale. “Op de klim kon Juliette de favorieten niet volgen. Ze verloor 43 seconden op de streep. Maar we weten dat Juliette beter wordt tijdens een rittenkoers, dus we blijven vechten.”

