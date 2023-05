Charlotte Kool sprint naar zege in ZLM Omloop der Kempen

Charlotte Kool heeft de ZLM Omloop der Kempen gewonnen. De rappe Nederlandse was de snelste in de sprint in de eendagskoers. Ze klopte de Poolse Daria Pikulik van Human Powered Health en de Nederlandse Maike van der Duin van Canyon-SRAM.

De Omloop der Kempen voerde over een 128,9 lang parcours waarin ook enkele kasseistroken in de Noord-Brabantse regio zijn opgenomen. De start en finish lagen in Veldhoven, waar een lokaal circuit moest werden afgelegd. Vorig jaar won de Italiaanse Rachele Barbieri, die deze editie vierde werd.

Deze editie was Kool dus de beste. Het is alweer haar vierde overwinning van het seizoen. De nog maar 21-jarige Van der Duin zorgde voor nog meer Nederlandse inbreng op het podium.