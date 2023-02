Charlotte Kool is ook de snelste in slotrit UAE Tour Women, Longo Borghini eindwinnaar

De slotetappe van de UAE Tour Women, met aankomst bij Abu Dhabi Breakwater, is gewonnen door Charlotte Kool. Elisa Longo Borghini mag zich de eerste eindwinnares noemen.

Een dag na de machtsovername van de vrouwen van Trek-Segafredo in de koninginnenrit naar Jebel Hafeet, met Elisa Longo Borghini en Gaia Realini in een glansrol, stond alweer de slotetappe van de allereerste UAE Tour Women op het programma. In de vierde en laatste etappe stond een (nieuwe) massasprint in de sterren geschreven, gezien het biljartvlakke parcours tussen start- en finishlocatie. En dus waren de meeste ogen weer gericht op Lorena Wiebes, de snelste vrouw op twee wielen.

Kopgroep krijgt de nodige ruimte

De kopgroep van de dag werd gevormd door drie rensters. Iris Monticolo (Top Girls Fassa Bortolo), Aileen Schweikart (Laboral Kutxa Fundación Euskadi) en Petra Stiasny (Fenix-Deceuninck) sloegen de handen ineen en werden niet als een gevaar gezien door het peloton. De sprintersploegen lieten begaan en zo kon de voorsprong van de drie koplopers oplopen tot meer dan zes minuten, maar het verdere koersverloop was als in steen gebeiteld.

Door het werk van de sprintersteams liep de voorsprong van Monticolo, Schweikart en Siasny zienderogen terug. Bij het ingaan van de laatste twintig kilometer was het verschil nog maar een minuut, en dit bleek voor de drie aanvalsters niet genoeg om een sprint te ontlopen. Met nog goed veertien kilometer te gaan was het plots alle hens aan dek in het peloton: de strakke wind zorgde er op een brug namelijk voor dat er de nodige waaiers ontstonden.

Kool is opnieuw (veruit) de snelste

Dit was echter van kortstondige duur, en dus trokken we met een redelijk compact peloton naar de laatste kilometers. De vluchters waren inmiddels ingerekend, en dus waren alle ogen gericht op de nog aanwezige sprinters. De sprintvoorbereiding verliep zonder ongelukken en dus kregen we een koninklijke spurt ter besluit. Wiebes kon dit keer niet rekenen op een ideale lead-out en moest zo veel te vroeg haar spurt inzetten. Dat zag ook Charlotte Kool, die in de chaos wel goed wist te timen en met groot machtsvertoon langs Wiebes wist te snellen.

Kool boekte zo met meerdere fietslengtes haar tweede etappezege in de UAE Tour Women, voor Consonni en Wiebes. Elisa Longo Borghini kwam in de slotfase niet meer in de problemen en mag zich de allereerste eindwinnares van de rittenkoers noemen.