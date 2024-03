donderdag 21 maart 2024 om 17:44

Charlotte Kool eerlijk: “Balsamo was gewoon sterker”

Charlotte Kool toonde zich in het flashinterview na afloop van de Classic Brugge-De Panne behoorlijk kort van stof. De Nederlandse was vooraf een van de grote favorieten, maar moest het na een faire sprint afleggen tegen ex-wereldkampioene Elisa Balsamo.

“Ik denk dat Balsamo gewoon sterker was”, was Kool eerlijk, ondanks dat ze vooraf veel vertrouwen uitsprak. “Als je er niet in gelooft, kan je beter niet starten. Ik had veel vertrouwen, maar helaas was er iemand sneller.”

Haar ploeg, Team dsm-firmenich PostNL, kreeg het bovendien niet gemakkelijk te verduren. “Het was geen gemakkelijke dag, er waren veel aanvallen. We hebben heel hard moeten werken om alles samen te brengen en kregen soms weinig hulp’, vond Kool. “Uiteindelijk konden we toch gewoon gaan sprinten.”

“En dat is uiteraard een teleurstelling geworden. Je komt niet naar De Panne voor een tweede plaats. Er was er eentje sneller aan het einde. Het gevoel was gelukkig heel goed, maar in de finale miste ik een beetje.”