donderdag 21 maart 2024 om 17:12

Elisa Balsamo troeft Charlotte Kool af in zuivere sprint in Classic Brugge-De Panne

Charlotte Kool heeft de Brugge-De Panne Classic net niet kunnen winnen. De Nederlandse kreeg een perfecte lead out, maar zag in extremis Elisa Balsamo zich overtroeven. Voor Balsamo is het, na de Trofeo Binda, al de tweede WorldTour-zege in korte tijd.

Het traject van de Classic Brugge-De Panne was voor de overgrote meerderheid gelijk aan dat van de mannen op woensdag. De start lag naar goede gewoonte op de Grote Markt in Brugge, om vervolgens via Zedelgem, Aartrijke, Koekelare en Nieuwpoort naar het lokale rondje in De Panne te rijden, waar de windrijke De Moeren als grootste gevaar lagen te wachten. De vrouwen moesten één ronde minder afwerken dan hun mannelijke collega’s een dag eerder, goed voor een totaal van 155 kilometer.

Het duurde bijna een uur vooraleer we de eerste noemenswaardige aanval kregen. Die kwam van de Belgische Nathalie Bex (Chevalmeire), die zich op die manier op het hoogste podium kon tonen. Ze kreeg zo’n anderhalve minuut cadeau, maar zag een tijdje later het nutteloze van haar poging in. Bex besloot zich daarop opnieuw te laten inlopen door het peloton.

Daar was het tempo intussen omhoog gegaan. De eerste passage in De Moeren zat er immers aan te komen, en dus probeerden rensters als Alisson Jackson (EF Education-Cannondale), haar ploeggenote Letizia Borghesi, Christina Schweinberger (Fenix-Deceuninck), Lucinda Brand (Lidl-Trek) en Alice Wood (Human Powered Health) te anticiperen.

Het bleek een maat voor niets, want Gladys Verhulst (FDJ-Suez) mocht de streep van De Moeren helemaal alleen voor haar rekening nemen. Jackson probeerde daarna opnieuw een vluchtje op te zetten, maar de teugels van Team dsm-firmenich PostNL waren strak. Zij wilden immers koste wat kost een sprint voor kopvrouw en topfavoriete Charlotte Kool.

In de finale waagde Nina Buijsman nog haar kans. Bij FDJ-Suez wilden ze de wedstrijd hard maken, en met de poging van Buijsman leek dat nog aardig te lukken ook. Ze mocht immers anderhalve minuut wegrijden, vooraleer dsm-firmenich PostNL het opnieuw moest gaan oplossen. Richting de allerlaatste passage in De Moeren trokken ze de groep op een lint, en even snel was de voorsprong weer weg. Een massasprint was onvermijdelijk.

Ook typisch aan de finish in De Panne, de furieuze sprint richting de scherpe bocht aan de Zeelaan, op zo’n vijfhonderd meter van de streep. Team dsm-firmenich PostNL nam daarin duidelijk het voortrouw met een goede zin voor timing. Topfavorieten Charlotte Kool kreeg een lead out uit het boekje, maar Elisa Balsamo (Lidl-Trek) kwam er al vrij snel naast. Balsamo ontwikkelde duidelijk de hoogste snelheid en klopte Kool.