donderdag 7 september 2023 om 12:11

Chaos in slotfase tweede rit Tour de l’Ardèche, rensters trekken aan de bel: “Casino royale”

Het gaat de laatste maanden vaak over de veiligheid in de wielersport, maar voorlopig lijkt er nog niet veel te zijn veranderd. Zo werd er in de eerste week van de Vuelta a España geklaagd over gevaarlijke koerssituaties en ook in de Tour Cycliste Féminin International de l’Ardèche lijkt het niet allemaal even veilig te verlopen.

Zo kreeg de tweede etappe van de Franse 2.1-rittenkoers, met start en finish in de historische stad Nîmes, nog een staartje. Marit Raaijmakers, een van de deelneemsters, deed na afloop op haar Instagram-pagina haar beklag. “Casino royale in de laatste bocht van de etappe van woensdag. Het peloton reed in de finale sneller dan de auto’s en motoren die voor de koers uitreden. De finale liep wat naar beneden en we reden met een snelheid van 69 kilometer per uur naar de laatste 600 meter.”

“We hadden op dat moment geen andere keuze dan om de koersvoertuigen in te halen in de laatste bochten. Het verschil in snelheid lag gewoon te hoog en er was te weinig ruimte. Gelukkig kwamen we (doelt op haar ploeggenoten van Human Powered Health, red.) allemaal heelhuids en zonder blessures aan de finish. Ik hoop dat de andere meiden ook oké zijn.” In de chaotische laatste honderden meters gingen namelijk wel meerdere rensters tegen de vlakte.

Yesterday’s Tour de l’Ardeche stage wasn’t safe@marit_raaij mentioned on Instagram having to overtake race vehicles. A rider has mentioned the sheer volume of potholes in the final yesterday. @maelle__G says she’s ‘fed up with this lack of safety in racing’#TCFIA #TCFIA2023 https://t.co/6ozlYNSmqq pic.twitter.com/A12Ok917nf — Mathew Mitchell (@MatMitchell30) September 7, 2023

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dit seizoen dat een (Franse) vrouwenkoers op een dergelijke negatieve manier in het nieuws komt. In de voorbije Tour de Pyrénées waren er ook al dergelijke veiligheidsissues. Zo werd het peloton daar in de eerste etappe opgeschrikt door verkeer op het parcours en in rit twee reden motards tussen de rensters. Meerdere teams maakten vervolgens een statement en trokken zich terug uit de ronde.

Uiteindelijk besloot de internationale wielerunie UCI om de koers definitief stop te zetten vanwege de veiligheid. De internationale wielerbond kwam tot dit besluit na overleg met vakbond CPA, de ploegen, commissarissen en de organisator, al was de organisatie op zijn zachtst gezegd niet blij met de klachten van de rensters over de veiligheid van de wedstrijd.