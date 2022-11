Chantal van den Broek-Blaak zwanger van eerste kind

Chantal van den Broek-Blaak en haar man Lars verwachten in mei 2023 hun eerste kindje. Dat heeft de renster van SD Worx bekendgemaakt via social media. De wereldkampioene van Bergen zal hierdoor niet in actie komen in het voorjaar.

Het wielerseizoen 2022 zou eigenlijk de laatste zijn in de wielercarrière van Chantal van den Broek-Blaak. De ervaren renster kwam echter toch terug op haar beslissing en besloot haar aflopende contract zelfs met twee jaar te verlengen, met de kanttekening dat ze zwanger ‘mocht’ worden. Van den Broek-Blaak gaf eerder al aan dat ze door haar kinderwens mogelijk een periode niet actief kan zijn.

De 33-jarige Zuid-Hollandse is inmiddels zwanger van haar eerste kindje en zal de eerste maanden van 2023 dan ook niet in actie komen. Van den Broek-Blaak is zeker niet de eerste renster die met zwangerschapsverlof gaat. De Britse Lizzie Deignan ging haar al voor en keerde na haar zwangerschap terug op het hoogste niveau, met als sportieve uitschieter haar zege in de eerste editie van Parijs-Roubaix voor vrouwen.

“Mijn man gaf aan dat het in deze tijd niet raar is om topsport te bedrijven in een periode dat je zwanger hoopt te worden. Na lang nadenken, want deze beslissing is niet van de een op de andere dag gemaakt, zijn we met dit verhaal naar de ploeg gegaan en hebben open en eerlijk verteld hoe wij erin staan. De teamleiding sprak daarna vertrouwen uit en zonder twijfel lieten ze weten dat ze ons willen steunen”, sprak Van den Broek-Blaak al eens over haar kinderwens.

“We zien wel hoe het loopt, want niets is vanzelfsprekend. Maar mochten we gezegend zijn met een zwangerschap, dan steunt het team mij voor 100%. Dus ik heb mijn handtekening gezet, als wielrenster tot 31 december 2024.”

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Chantal van den Broek-Blaak (@chantalvandenbroekblaak)