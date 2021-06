Chantal van den Broek-Blaak wint eerste Dwars door het Hageland voor vrouwen

Chantal van den Broek-Blaak heeft de erelijst van Dwars door het Hageland bij de vrouwen geopend. Na dik 120 kilometer stofhappen kwam de Nederlandse van Team SD Worx als eerste over de finish op de Citadel van Diest na een lange solo.

Veertien stroken, goed voor slordige 36 kilometer aan stof en stenen: dat stond voor de rensters op het menu in hun eerste Dwars door het Hageland. Het Prinsenbos (1800 meter), Demerdijk Zichem (4000 m) en de Citadel van Diest (1000 m) zaten als stroken in de finalelus. De befaamde Poggio van Diest was toegevoegd als extra scherprechter.

Abby Mae Parkinson (Lotto Soudal) zorgde voor de eerste noemenswaardige vlucht van de dag. De Britse reed enige tijd voor het peloton uit, maar ze was kansloos voor de overwinning. Op goed veertig kilometer van de streep begon Van den Broek-Blaak er al aan. Niet helemaal de bedoeling, zo zou ze na de finish aangeven, maar ze reed door.

En met dank aan sterk afstoppingswerk was de ploeg gezien. De wereldkampioene van 2017 verzamelde zeer snel een geruststellende voorsprong. Daar konden de vele speldenprikken in de groep met achtervolgers niets aan veranderen. Het materiaal en de benen van Van den Broek-Blaak hielden zich in de slotfase goed, waardoor ze al voor de laatste beklimming van de Citadel verzekerd was van de overwinning.

Voor Van den Broek-Blaak is het haar tweede overwinning van het seizoen. Begin maart triomfeerde ze ook al in Strade Bianche, nog al zo’n koers over onverharde wegen. Achter de Nederlandse maakte Christine Majerus het feestje compleet voor de ploeg door tweede te worden. Lorena Wiebes wipte in de laatste meters nog over Lotte Kopecky, waardoor de DSM-renster de derde plaats in de wacht sleepte.