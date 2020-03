Chantal van den Broek-Blaak soleert naar nieuwe zege in Le Samyn dinsdag 3 maart 2020 om 14:43

Chantal van den Broek-Blaak heeft voor de derde keer in haar carrière Le Samyn des Dames gewonnen. De renster van Boels-Dolmans reed al vroeg weg uit een elitegroepje en schudde vervolgens een solo van ruim vijftig kilometer uit de benen.

Het Waalse Dour was vandaag het epicentrum van de koers, aangezien hier de finish lag van de vrouwen- en manneneditie van Le Samyn, de traditionele Waalse seizoensopener. De organisatie was erin geslaagd om enkele vrouwelijke toppers aan de start te krijgen met Chantal Van den Broek-Blaak, Ellen van Dijk, Lotte Kopecky en Jip van den Bos.

Elitegroepje kleurt Nederlands

Van den Broek-Blaak, Van den Bos, Van Dijk en Kopecky maakten in de finale, niet geheel toevallig, deel uit van een elitegroepje van veertien renners met ook nog Christine Majerus, Eva Buurman, Aude Biannic, Jelena Erić, Barbara Guarischi, Sheyla Gutiérrez, Natalie van Gogh, Danique Braam en Marjolein Van ’t Geloof.

Deze rensters sloegen de handen ineen en wisten een mooie voorsprong uit te bouwen op een achtervolgende groep, waar de samenwerking niet optimaal was en we dus niet konden spreken van een georganiseerde achtervolging. Hierdoor liep het verschil op tot bijna vijf minuten en waren rensters als Trixi Worrack, Nina Kessler en Julie Van de Velde kansloos voor de zege.

Van den Broek-Blaak begint aan solo

In de eerste groep leek Movistar de touwtjes stevig in handen te hebben, aangezien de Spaanse formatie maar liefst vier pionnen (Biannic, Erić, Guarischi en Gutiérrez) kon uitspelen in de lastige finale over meerdere verraderlijke kasseistroken. Het was echter Van den Broek-Blaak die als eerste versnelde en begon aan een lange (succesvolle?) solo op weg naar Dour.

De voormalig wereldkampioene van Boels-Dolmans liet in de voorbije Omloop Het Nieuwsblad (4e) al zien over goede benen te beschikken. De 30-jarige klassiekerspecialist bleek vandaag sterk genoeg om na haar demarrage door te trekken, waardoor haar voorsprong opliep tot meer dan één minuut op de achtervolgsters, waar de uitdunning ook een feit was.

Superieure Van den Broek-Blaak boekt derde zege

De eenzame leidster won Le Samyn al in 2015 en 2016 en leek op weg naar een derde zege in Waalse eendagswedstrijd. Aan Van den Broek-Blaak de taak om in de resterende kilometers uit de greep te blijven van vijf achtervolgsters: Van Dijk, Kopecky, Biannic en twee ploeggenotes van de koploopster; Majerus en Van den Bos.

Deze dames werkten voorbeeldig samen, maar kwamen geen sikkepit dichter op een ontketende Blaak, die zonder problemen de laatste kasseistroken wist af te werken en uitgebreid de tijd had om een zegegebaar te bedenken. De tweede plaats ging naar Majerus, die Kopecky, Van den Bos, Van Dijk en Biannic wist te vloeren aan de streep.