Chantal van den Broek-Blaak moeder geworden van dochter

Chantal van den Broek-Blaak en haar man Lars hebben woensdag hun eerste kindje gekregen: Noa Brigitte van den Broek. Dat heeft de renster van SD Worx bekendgemaakt op sociale media. “Hier is Noa. Nu al zo geliefd!”, schrijft Van den Broek-Blaak.

Vanwege haar zwangerschap kwam Van den Broek-Blaak dit seizoen nog niet in actie. De 33-jarige renster heeft nog een contract tot eind 2024 bij SD Worx. Het wielerseizoen 2022 zou eigenlijk de laatste zijn in haar carrière, maar de ervaren renster kwam daar gedurende het vorige wielerjaar toch op terug. Ze besloot haar aflopende contract met twee jaar te verlengen, met de kanttekening dat ze zwanger ‘mocht’ worden. In november 2022 kwam het bericht dat Van den Broek-Blaak en haar man Lars een kindje verwachtten.

Het is nog niet bekend wanneer Van den Broek-Blaak haar rentree kan maken.

