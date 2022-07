Chantal van den Broek-Blaak komt met de schrik vrij na val in Tour de France Femmes

Er leek in de langste etappe van de Tour de France Femmes weinig aan de hand, maar met nog goed 44 kilometer te gaan werd het peloton plots opgeschrikt door een massale valpartij. Chantal van den Broek-Blaak kon de val niet meer ontwijken en ging tegen de grond. De schade valt echter mee bij de renster van SD Worx.

Een renster ging in de voorste regionen van het peloton tegen de grond en nam ruim dertig à veertig rensters mee in haar val. Al snel bleek dat Emma Norsgaard een van de grootste slachtoffers was. De Deense van Movistar greep naar haar linkerschouder en werd met een ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis.

Naast Norsgaard waren onder meer Lotte Kopecky, Kristen Faulkner, Anna Henderson, Marta Bastianelli, Thalita de Jong en Van den Broek-Blaak betrokken bij de valpartij. Zij konden hun weg – in tegenstelling tot Norsgaard – wel vervolgen. Van den Broek-Blaak klonk na afloop alweer behoorlijk opgewekt. “Ik lag op de grond, dat was wel even balen”, zei ze tegen de NOS.

Concentratie

De 32-jarige Nederlandse liep bij de val een gehavende elleboog op. “Er moeten dadelijk denk ik wat hechtingen in, maar ik heb geen pijn. Het is OK. Ik weet niet wat er gebeurde. Er lagen in een keer heel veel rensters tegen de grond en ik kon niet anders dan er recht inrijden. Het ging op dat moment niet hard, iedereen zat even te relaxen. Het was een saaie koers dan dan liggen ze er opeens. Het is een stukje concentratie.”