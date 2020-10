Chantal van den Broek-Blaak klaar voor De Ronde: “Ik rij om te winnen zondag”

Voor Chantal van den Broek-Blaak is de Ronde van Vlaanderen de laatste koers van het seizoen. De laatste vijf jaar eindigde de wereldkampioene van Bergen steevast bij de beste top tien en ze verwacht nu minimaal hetzelfde weer te doen.

“Ik rij wel echt om te winnen zondag”, vertelde Van den Broek-Blaak in de talkshow Zesdaagse TV, een initiatief van de Rotterdamse Wooning Zesdaagse en RTV Rijnmond. In haar elf eerdere deelnames eindigde ze liefst zes keer in de top tien, waarvan twee keer op het podium. In 2016 was ze derde achter Lizzie Armitstead en Emma Johansson, die in aanloop naar de Paterberg waren weggereden. In 2017 moest ze Coryn Rivera en Gracie Elvin voorlaten in de sprint.

In mei kondigde de renster van Boels-Dolmans, die later deze maand haar 31ste verjaardag viert, haar afscheid aan na de voorjaarswedstrijden van 2022. Dat ze het einde van haar carrière al een beetje voelde aankomen, zei ze. “Het is niet een beslissing die je van de ene op de andere dag maakt. Ik heb al vaker aan stoppen gedacht, ook gewoon omdat ik al vanaf mijn negentiende in dit peloton rondrijd.”

Nadat ze in 2017 wereldkampioen was geworden, groeide het gevoel dat naast de wielersport er ook nog andere dingen zijn. “En elk jaar dezelfde wedstrijden, dezelfde hotels… daar moet je 100% gemotiveerd voor zijn. Ik merk nu wel dat ik me niet meer voor alle wedstrijden volledig kan opladen en dat vind ik wel belangrijk. Dat je in die coronatijd natuurlijk thuis zat, heeft het proces wel een beetje versneld. Maar het zat er wel aan te komen.”

Van den Broek-Blaak tekende al een contact tot eind 2024 dat haar na haar carrière bij SD Worx, de opvolger van Boels-Dolmans, houdt als ploegleidster. “Dat kwam op mijn pad en dat vind ik wel een heel leuke uitdaging.”