Anna van der Breggen stopt na 2021, Chantal van den Broek-Blaak in 2022 zondag 10 mei 2020 om 15:04

Anna van der Breggen (30) en Chantal van den Broek-Blaak (30) hebben hun afscheid van het wielrennen al aangekondigd. Van der Breggen hangt na het seizoen 2021 haar fiets aan de wilgen, terwijl Blaak een half jaar later ermee stopt. Daarna worden zij ploegleider bij SD Worx.

Van der Breggen mist motivatie

Voor Van der Breggen wacht na dit jaar bij Boels-Dolmans nog een seizoen in dienst van SD Worx, dat vanaf 2021 de nieuwe hoofdsponsor wordt van de Nederlandse vrouwenploeg. “Ik heb één jaar bijgetekend als wielrenster. Daarna blijf ik bij de ploeg, maar als ploegleidster. Dus ik stop na volgend jaar met fietsen”, aldus de olympische kampioene van Rio de Janeiro, die haar blik voor volgend jaar richt op de Spelen in Tokio.

“Ik merk dat ik echt die motivatie voel voor de Olympische Spelen, maar dat het soms ietsje minder is voor de andere wedstrijden. En ik vind dat je als topsporter echt die motivatie moet hebben, vanuit het diepste moet voelen: ik wil winnen”, legt Van der Breggen uit in het persbericht. Tegen de tijd dat ze stopt is de wereldkampioene van Innsbruck nog maar 31 jaar.

Blaak: “Wil echt stoppen op het hoogste niveau”

Van den Broek-Blaak, die in 2017 in Bergen wereldkampioene werd, stelt haar pensioen iets langer uit. Ze wil het voorjaar van 2022 nog wel rijden. “Ik heb bijgetekend, maar voor anderhalf jaar. En dat is dan direct het einde van mijn carrière”, zegt ze. “Ik wil echt stoppen op het hoogste niveau, dus wanneer stop je dan? Dat is een lastige keuze, maar ik denk dat dit een heel mooi moment is.”

Het contract dat beide rensters tekenen als ploegleider bij SD Worx loopt tot eind 2024. “Het is mooi dat we in deze voor de topsport moeilijke periode positief nieuws kunnen melden. Met Van der Breggen en Blaak verbinden we twee toprensters, die de afgelopen jaren mede het dna van de ploeg hebben bepaald, voor de lange termijn aan het team. Met beiden straks in een begeleidende rol denken we als team opnieuw stappen te zetten”, zegt teammanager Erwin Janssen.

Danny Stam, nu nog ploegleider, gaat de rol van sportief manager vervullen. “Voor het vrouwenwielrennen is het een revolutionaire stap dat wij twee van onze toprensters nu laten doorgroeien in de begeleiding. Wij hebben het volste vertrouwen dat we met hen in de ploegleiding en coaching de lat opnieuw hoger kunnen leggen”, aldus Stam.

Anna van der Breggen triomfeert op het WK in 2018 - foto: Cor Vos Chantal Blaak wint als wereldkampioene de Amstel Gold Race in 2018 - foto: Cor Vos