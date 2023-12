vrijdag 1 december 2023 om 08:43

Chantal van den Broek-Blaak half jaar na bevalling op trainingskamp met SD Worx

Chantal van den Broek-Blaak gaat volgende week voor het eerst sinds ze moeder is weer op trainingskamp met SD Worx, maar het valt de wielrenster zwaar haar kind achter te laten. “Het wordt voor mij de eerste keer zonder Noa. Ik weet dat het een uitdaging wordt, maar ik kijk er ook naar uit”, schrijft ze op Instagram.

Op 24 mei beviel Van den Broek-Blaak van haar eerste kindje, Noa. “De tijd is voorbij gevlogen het laatste half jaar. We genieten van elk moment met onze kleine meid. Elke dag brengt verrassingen en geluk”, aldus de wereldkampioene van 2017. “Langzaam vinden we weer ons ritme. Mijn man is weer aan het werk en ik train weer. Het is echt een teamprestatie.”

“Ik had tijd nodig om te herstellen van mijn zwangerschap, fysiek en mentaal. En ik ben er ook nog niet”, geeft Van den Broek-Blaak toe. “Moeder zijn is het mooiste in je leven. Maar om Noa te laten gaan en haar toe te vertrouwen aan anderen, is veel lastiger dan ik had gedacht. Ook al weet ik dat ze bij liefhebbende mensen.”

‘Het is makkelijk om jezelf te vergeten’

“Fit en gezond blijven is ook een uitdaging. Ik ben nog nooit zo ziek geweest als in de afgelopen drie maanden. Het voelt alsof ik elk babyvirus al gehad heb”, lacht ze, vlak voor haar rentree bij SD Worx. “Volgende week ga ik weer op mijn eerste trainingskamp met de ploeg. “Het wordt voor mij de eerste keer zonder Noa. Ik weet dat het een uitdaging wordt, maar ik kijk er ook naar uit.”

Van den Broek-Blaak trekt dan ook haar lessen uit de eerste maanden van het moederschap. “Deze reis heb ik nooit onderschat, maar ik heb het belang van mijn eigen herstel en welzijn onderschat. Het is makkelijk om jezelf te vergeten. Dat wordt een proces dat ik stap voor stap, en dag per dag ga voortzetten”, zegt ze.