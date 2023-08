Terug van weggeweest: Chantal van den Broek-Blaak weer op de fiets na zwangerschap

Dinsdag deden heel wat bekende wielerprofs mee aan het Duo Criterium in Naaldwijk. Een opvallende naam aan de start: Chantal van den Broek-Blaak. De 33-jarige renster van SD Worx reed gisteren voor het eerst weer een wielerkoers, nadat ze eind mei was bevallen van haar eerste kind.

Van den Broek-Blaak reed dinsdag aan de zijde van haar land- en ploeggenote Femke Markus het Duo Criterium in Naaldwijk. Het is voor de Rotterdamse een eerste stap richting een echte rentree in het profpeloton. Vanwege haar zwangerschap kwam Van den Broek-Blaak dit seizoen nog niet in actie. In mei kregen Van den Broek-Blaak en haar man Lars hun eerste kindje: Noa Brigitte van den Broek.

De 33-jarige Nederlandse heeft nog een contract tot eind 2024 bij SD Worx. Het wielerseizoen 2022 zou eigenlijk de laatste zijn in haar carrière, maar de ervaren renster kwam daar gedurende het vorige wielerjaar toch op terug. Ze besloot haar aflopende contract met twee jaar te verlengen, met de kanttekening dat ze zwanger ‘mocht’ worden. In november 2022 kwam het bericht dat Van den Broek-Blaak en haar man Lars een kindje verwachtten.

Rentree in profpeloton

Het is nog niet bekend wanneer Van den Broek-Blaak haar definitieve rentree zal maken. De renster gold voor haar zwangerschap als een van de beste klassiekerrensters van haar generatie. Zo won ze onder meer de Ronde van Vlaanderen, Amstel Gold Race, Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem en Strade Bianche. In 2017 reed ze in het Noorse Bergen bovendien naar de wereldtitel.

