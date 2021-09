Champoussin lacht: “Ik had het geluk dat de favorieten elkaar aankeken”

Clément Champoussin boekte zijn eerste profzege zaterdag in de Vuelta. Een beetje geluk kwam daarvoor wel om de hoek kijken, aangezien de favorieten niet reageerden op de versnelling van de Fransman. “Ik was niet gevaarlijk voor ze. Dat is mijn geluk.”

In het flashinterview vertelt hij verder over zijn ritzege: “Onderaan de klim had ik het heel zwaar. De favorieten hadden het echter ook zwaar, denk ik, al gingen ze op de steile stukken wel steeds te hard voor mij. Gino Mäder bracht ons in de laatste kilometers terug naar de groep en toen besloot ik op hoge snelheid erlangs te gaan. De laatste kilometer was niet heel lastig en zo kon ik vooruit blijven.”

Na drie lastige weken, waarin Champoussin wel eens derde en vijfde werd, had de Fransman deze zege niet meer zien aankomen. “Het ging met ups en downs”, eindigt hij lachend. “Zonder mijn ploeg had ik dit niet gekund. Ik wil in het bijzonder Calmejane en Dewulf bedanken.”