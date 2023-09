maandag 25 september 2023 om 18:09

Challenge Mallorca denkt voor volgend jaar ook aan vrouwelijke wielrensters

De organisatie van de Challenge Mallorca, een serie van meerdere eendagskoersen op het Spaanse eiland Mallorca, komt volgend jaar met een vrouwelijke variant. Het gaat om een driedaagse Challenge Mallorca voor vrouwen.

De Challenge Mallorca is een serie van eendagswedstrijden die wordt verreden op het Spaanse eiland Mallorca. Er wordt met andere woorden geen eindklassement opgemaakt. De wedstrijd word elk jaar eind januari verreden, met achtereenvolgens de Trofeo Calvia, Trofeo Port d’Alcudia, Trofeo Serra de Tramuntana, Trofeo Port d’Andratx-Port d’Pollença en de Trofeo Palma. Al deze wedstrijden zijn van UCI 1.1-niveau.

Driedaags evenement

Voor de mannen welteverstaan, want de vrouwelijke wielrensters kwamen tot op heden niet in actie op het populaire Spaanse vakantie-eiland. Daar komt volgend jaar dus verandering in, aangezien organisator Unisport een driedaagse Challenge Mallorca voor vrouwen heeft aangekondigd.

De driedaagse wedstrijd begint op 20 januari 2024 met de Trofeo Calvià Femina, gevolgd door de Trofeo Palma Femina (21 januari) en de Trofeo Ses Salines Femina (22 januari). Ook bij de vrouwen gaat het om een serie van op zichzelf staande eendagswedstrijden.