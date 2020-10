Ceylin del Carmen Alvarado wordt derde op WK MTB voor beloften zaterdag 10 oktober 2020 om 12:39

Ceylin del Carmen Alvarado is op het podium geëindigd op het beloften-WK mountainbike. In Leogang eindigde ze derde achter Loana Lecomte en Kata Blanka Vas. Zondag wisselt ze de mountainbike al in voor de crossfiets voor de Superprestige-cross van Gieten.

“Het was een last minute-beslissing om hier te komen, nu ben ik blij dat ik terugkeer naar huis met een bronzen medaille”, zei Alvarado na afloop van het wereldkampioenschap cross-country. “Een andere renster had wat problemen bij de start, waardoor ik werd opgehouden. Loana is een geweldige renster, ze verdient de wereldtitel.”

De Nederlandse wilde in haar laatste seizoen als belofte nog wat extra ervaring opdoen op de mountainbike, vertelde ze. “Volgend jaar ben ik namelijk elite-renster. Ik heb een aantal goede wedstrijden kunnen rijden. Ik wil graag de andere disciplines blijven ontdekken en ik hoop meer mooie dingen te bereiken.”

Normaal gesproken gaat Alvarado zondag in hoogvorm van start in eigen land, in de veldrit van Gieten. Een jaar geleden stal ze daar al de show door vanaf de start de wedstrijd in handen te nemen en dat vervolgens niet meer uit handen te geven.