Voorbeschouwing: Superprestige Gieten 2020

Zondag staat de allereerste klassementscross van het nieuwe seizoen op het menu. In het Nederlandse Gieten wordt de Superprestige 2020-2021 op gang geschoten. WielerFlits blikt vooruit.

Historie

In november 1976 werd voor het eerst een veldrit gehouden in het Gietense Zwanemeerbos. Hans Steekers haalde het toen vóór Cees van der Wereld en Hennie Stamsnijder. De wedstrijd groeide en begin ’79 werd in de Drentse plaats voor het eerst een Nederlands kampioenschap afgewerkt. Ook in 1985, 1991 en 2000 zou hier het NK veldrijden werden verreden.

44e editie, 32e keer Superprestige

In 1989 schakelde de organisatie nog een tandje hoger door toe te treden tot de Superprestige, het allereerste regelmatigheidscriterium in het veldrijden. Ondertussen zijn ze daar in Gieten al aan de 32e editie van de Superprestige toe. Alleen Asper-Gavere (39) en Diegem (38) doen beter. Sinds het seizoen 2009-2010 is Gieten overigens de enige niet-Belgische veldrit in het Superprestige.

Ook werd in 1989, in het kader van de organisatie van het WK veldrijden dat in 1991 in Gieten werd gehouden, de Stichting Wieler Promotion Oostermoer opgericht. Dat WK betekende uiteraard een absoluut hoogtepunt in de geschiedenis van de Gietense cross. Het was de kers op de taart na drie organisaties in goed twee maanden tijd: de Superprestige-manche in november ’90, het NK in januari ’91 en uiteindelijk het WK vier weken later.

Memorial Radomír Šimůnek

Intussen is Gieten ook de enige veldrit van betekenis boven de Moerdijk. In tegenstelling tot een aantal andere Nederlandse topcrossen (Pijnacker, Eerde-Veghel, Sint-Michielsgestel, Harderwijk) blijft Gieten standhouden op de internationale kalender. “Drenthe is een fietsprovincie. We krijgen dus steun van de overheid”, vertelt secretaris Jantienus Warners daarover. “Daarnaast lukt het ons om genoeg lokale sponsors te vinden.” En er komt uiteraard financiële en logistieke steun vanuit de overkoepelende Superprestige om te overleven.

Sinds 2010 heet de Superprestige-manche in Gieten overigens de Memorial Radomír Šimůnek, als eerbetoon aan de op 48-jarige leeftijd overleden Tsjech. Šimůnek was in ’91 – in ijskoude omstandigheden – immers wereldkampioen geworden in Gieten. Veelwinnaar in het Drentse dorp is Sven Nys. De Vlaams-Brabander won in totaal acht keer in Gieten. Daphny van den Brand was bij de dames zeven keer de beste.

Dit jaar wordt de Telenet Superprestige-proef in Gieten voor het eerst in de geschiedenis zonder publiek afgewerkt. “Dat doen we uit liefde voor de sport”, vertelt Jantienus Warners. “Fijn is het niet, maar we zijn blij dat we alsnog mogen organiseren, ook al moeten we de jeugdwedstrijden laten schieten en mag er geen publiek naar de Nijslootsweg afzakken.”

Laatste tien winnaars:

Heren

2019: Eli Iserbyt

2018: Mathieu van der Poel

2017: Mathieu van der Poel

2016: Mathieu van der Poel

2015: Wout van Aert

2014: Mathieu van der Poel

2013: Niels Albert

2012: Klaas Vantornout

2011: Sven Nys

2010: Tom Meeusen

Dames:

2019: Ceylin del Carmen Alvarado

2018: Annemarie Worst

2017: Maud Kaptheijns

2016: Sanne Cant

2015: Sanne Cant

2014: Sanne Cant

2013: Helen Wyman

2012: Helen Wyman

2011: Marianne Vos

2010: Daphny van den Brand

Vorig jaar

Lars van der Haar en Gianni Vermeersch namen de beste start, maar al snel ontstond een kopgroep van een tiental renners die ronden lang samen bleef. Pas rond halfkoers slaagden Eli Iserbyt en Quinten Hermans erin een eerste echte kloof te slaan. Vijftien seconden verderop leidde Belgisch kampioen Toon Aerts een achtervolgend groepje waar ook Joris Nieuwenhuis, Corné van Kessel en Lars van der Haar deel van uitmaakten.

Vooraan prikte Iserbyt een paar keer, maar ging af en toe ook in de fout. Zo bleef niet alleen Hermans aanklampen, maar kwam ook Toon Aerts in zijn eentje aansluiten. Maar de Kempenaar trapte in de voorlaatste ronde zijn ketting kapot en tuimelde opnieuw terug. De Belgische kampioen zou pas als negende finishen.

In volle finale kon Iserbyt dan toch Quinten Hermans van zich afschudden met een versnelling tijdens een technische passage in het zand. Voor de kleine West-Vlaming was het al zijn vierde seizoenszege. Op het podium werd Iserbyt geflankeerd door Quinten Hermans en Corné van Kessel. Lars van der Haar en Jens Adams maakten de top vijf vol.

Uitslag Heren:

1. Eli Iserbyt

2. Quinten Hermans op 17″

3. Corné van Kessel op 43″

4. Lars van der Haar

5. Jens Adams op 1’08”

6. Daan Soete op 1’17”

7. Gianni Vermeersch op 1’21”

8. Laurens Sweeck op 1’26”

9. Toon Aerts op 1’40”

10. Joris Nieuwenhuis op 1’56”

Demonstratie Ceylin del Carmen Alvarado

Annemiek van Vleuten was de meest opvallende naam aan de start van de dameswedstrijd. Maar tijdens de cross stal vooral Ceylin del Carmen Alvarado de harten van het publiek met een ware demonstratie. Van meet af aan nam ze de wedstrijd in handen en stond die niet meer af.

De strijd om de tweede plaats was boeiender met Annemarie Worst, Sanne Cant, Yara Kastelijn en Ellen Van Loy als belangrijkste kanshebsters. Al viel Worst – op dat moment nog regerend Europees kampioene – halfkoers letterlijk weg. Uiteindelijk duelleerden Cant en Kastelijn voor de overige podiumplaatsen.

Vooraan stoomde Alvarado (21) lustig door in de blubber rondom de zandafgraving. Na winst in Meulebeke en Pelt voegde ze ook een klassieker toe aan haar erelijst. Ze haalde het met ruime voorsprong op Sanne Cant. 24 uur na haar opgave in Kruibeke vond de regerende wereldkampioene haar betere benen terug en verwees ze Kastelijn naar plek drie. Eva Lechner en Ellen Van Loy maakten de top vijf vol.

Opmerkelijk: met Avarado (Alpecin-Fenix), Cant (IKO-Crelan), Kastelijn (Team 777) en Lechner (Creafin-Fristads) bestond de volledige top vier uit dames die voor de broers Roodhooft reden, alhoewel ze toch alle vier voor een ander team uitkwamen.

Uitslag Dames:

1. Ceylin del Carmen Alvarado

2. Sanne Cant op 55″

3. Yara Kastelijn op 1’06”

4. Eva Lechner op 1’13”

5. Ellen Van Loy op 1’18”

6. Maud Kaptheijns op 1’23”

7. Manon Bakker op 1’31”

8. Laura Verdonschot op 1’34”

9. Shirin van Anrooij op 1’36”

10. Geerte Hoeke op 1’59”

Parcours

De Superprestige-manche in Gieten wordt sinds jaar en dag afgewerkt rond ‘Jonkers Zandgat’, een voormalige zandwinningslocatie. Na een vijftal edities in het centrum van het dorp, keerden de organisatoren in 2013 terug naar het mooiere en vooral ook meer selectieve parcours aan de Nijslootsweg. Een keuze die zowel bij publiek als renners in goede aarde viel.

Maar ook hier blijven de organisatoren aan het parcours sleutelen. Zo werd in 2016 een heuse start- en finishstraat van 120 meter aangelegd op de groenweide, dwars op de Nijslootsweg, waar normaal gestart en gefinisht werd. Ook dit jaar werd opnieuw een belangrijke wijziging aan de omloop aangebracht. Voor het eerst wordt niet meer rond de plas gefietst. Het maakt het parcours in elk geval een stuk compacter en nog selectiever, want er zijn veel minder herstelmomenten dan voorheen.

De omloop is 2.593 meter lang en heeft een dubbele materiaalpost, die respectievelijk na 607 en na 2.258 meter wordt aangedaan. Essentieel in het parcours zijn uiteraard de talrijke zandpassages in de buurt van het meertje, waarop de specialisten het verschil kunnen maken. Vooral de laatste zandpassage bergop is een ferme kuitenbijter.

Net als vorig jaar zal ook in deze editie de hevige regenval van de voorbije dagen zijn rol spelen. “Het regenwater sijpelt in kleine riviertjes over het zand naar beneden. Het is zompig en zwaar”, vertelde secretaris en parcoursbouwer Jantienus Warners. “Deze week moesten de werkzaamheden aan de omloop zelfs even stilgelegd worden. Als het ook tijdens de wedstrijden regent, zal er best veel gelopen moeten worden.”

Programma & info

Programma

16u00: Elite, U23 en Juniores dames (Ladies Trophy)

17u15: Elite en U23 heren

Locatie en inkom:

Nijslootsweg, Gieten

Praktische info:

Website organisatie: www.cyclocrossgieten.nl

Website Telenet Superprestige: www.superprestigecyclocross.be

Deelnemers: Heren Elite & U23 – Dames Elite, U23 en junioren

Favorieten

Net als in onze voorbeschouwingen van Lokeren en Kruibeke moeten we ook voor Gieten melden dat de crossers die actief zijn in het wegwielrennen logischerwijze de eerstvolgende weken nog niet van de partij zijn in het veld. Wout van Aert, Mathieu van der Poel, Tim Merlier, Gianni Vermeersch en Tom Pidcock (actief op het WK mountainbike) zullen in dit coronajaar pas eind november of sommigen zelfs in december het veld induiken.

Wel voor het eerst van de partij in een veldrit deze winter: Quinten Hermans. De Limburger van het Tormans CX-team heeft na zijn val in de openingsrit van de Dauphiné een lange revalidatie achter de rug en is nu eindelijk klaar om de competitie te hervatten. Vorig jaar werd hij nog tweede in Gieten, maar het lijkt ons logisch dat Hermans zonder competitieritme nog niet in staat is om mee te doen voor het podium.

De grootste favorieten voor de overwinning in deze openingsfase van het seizoen zijn Toon Aerts (Telenet-Baloise), Eli Iserbyt en Laurens Sweeck (beiden Pauwels Sauzen-Bingoal). Iserbyt is wellicht de meest explosieve van de drie en explosiviteit is een troef die je nodig hebt. Sweeck is dan weer een pure zandspecialist wat ook van pas komt in Gieten. Aerts is dan weer de man met wellicht de grootste motor en die heb je ook nodig als het ploeteren wordt. Een dubbeltje op zijn kant.

Onze laatste sterren gaan naar Michael Vanthourenhout, Corné van Kessel en Lars van der Haar. Vanthourenhout en Van der Haar werden vierde en zevende in Lokeren, Van der Haar en Van Kessel respectievelijk vierde en zesde in Kruibeke. Ook in Gieten moeten ze in staat zijn om mee te dingen naar de beste ereplaatsen.

Al moeten we stilaan ook rekening houden met een aantal jongeren die een stap voorwaarts hebben gezet. U23-wereldkampioen Ryan Kamp en Belgisch beloftenkampioen Toon Vandebosch bijvoorbeeld. Zij deden het prima in Lokeren, terwijl Thibau Nys, met zijn 17 jaar met voorsprong de allerjongste van het pak, ondanks een slechte startpositie verrassend vijfde werd in Kruibeke.

Mogen ons verrassen: Daan Soete, Niels Vandeputte, Tom Meeusen, Jens Adams, David van der Poel, Thijs Aerts, Jim Aernouts en Vincent Baestaens.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Eli Iserbyt

** Toon Aerts, Laurens Sweeck

* Michael Vanthourenhout, Corné van Kessel, Lars van der Haar

Dames

Nederland boven bij de dames. Wat had u anders gedacht? Zowel in Lokeren als in Kruibeke kleurde de volledige top vijf oranje. En dat waren twee keer dezelfde vijf namen, weliswaar telkens in een andere volgorde: Lucinda Brand, Denise Betsema, Yara Kastelijn, Anniek van Alphen en Manon Bakker.

Ook in Gieten verwachten we dezelfde dames opnieuw voorin, al gooien de broers Roodhooft met Ceylin del Carmen Alvarado, Annemarie Worst en Inge van der Heijden zowaar nog drie extra kleppers in de strijd. En geloof ons, de wereldkampioene is zo talentvol dat ze er zich daar aan de Nijslootsweg meteen tussen gaat gooien. Een week geleden won ze nog een wereldbekermanche in het mountainbiken (bij de beloften in Nové Město). Conditioneel is de Rotterdamse met Dominicaanse roots dus in orde.

Lucinda Brand is sterk aan het seizoen begonnen en gaf in Kruibeke al een betere indruk dan in Lokeren. Als ze die lijn doortrekt, kan zij de voornaamste rivale worden voor Alvarado. Denise Betsema, Yara Kastelijn, Inge van der Heijden en Annemarie Worst krijgen ook een of twee sterren toebedeeld.

Vallen voor Gieten net naast de sterren: Manon Bakker en Aniek van Alphen, maar ook Shirin van Anrooij, Sanne Cant, Laura Verdonschot, de Britse Anna Kay en Ellen Van Loy.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Ceylin del Carmen Alvarado

** Lucinda Brand, Denise Betsema

* Yara Kastelijn, Annemarie Worst, Inge van der Heijden

Weer en TV

Zowel de dames- als de herenwedstrijd wordt gecoverd door TV Drenthe en de Eurosport Player in Nederland en Telenet en Proximus in België. Zondagavond volgt ook nog een samenvatting op Eurosport. Bekijk hier de volledige TV-kalender.

De weersverwachting volgens Meteovista.be: