Ceylin del Carmen Alvarado soleert naar zege in Superprestige Gullegem

Ceylin del Carmen Alvarado heeft de Superprestige Gullegem gewonnen. De renster van Alpecin-Deceuninck reed al vroeg weg bij de rest van het veld en wist in het vervolg van de cross stand te houden. Inge van der Heijden werd tweede, Denise Betsema derde.

Zoe Bäckstedt had in de vrouwenwedstrijd van de Superprestige Gullegem de beste start. Direct in haar spoor: Denise Betsema en Ceylin del Carmen Alvarado. Laatstgenoemde was bij afwezigheid van Puck Pieterse en Fem van Empel de grote favoriet. Ook Inge van der Heijden, de nummer twee van de Superprestige, stond aan de start, maar moest in de beginfase een gaatje laten met de eerste drie.

Vooraan nam de 19-jarige Bäckstedt het initiatief. Zij kwam na één ronde alleen door, kort voor Alvarado en Betsema. Van der Heijden bleef ook nog in de buurt, maar de rest leek op dat moment al kansloos voor de zege. In de tweede ronde ging Alvarado op en over Bäckstedt, die terugzakte tot bij Betsema. Even later kwam ook Van der Heijden aansluiten en hadden we een drietal achtervolgsters. Alvarado bleef in deze fase in het zicht.

Alvarado breidt voorsprong uit

In de vierde van zeven rondes liep Alvarado wat verder uit. Van der Heijden reed op dit moment op positie twee en had op de streep 24 seconden achterstand. Later zou het verschil nog meer oplopen, waardoor het al gauw duidelijk was dat Alvarado de zege zou pakken. De strijd om plek twee was spannender. Betsema herpakte zich na een minder moment en sloot aan bij Van der Heijden.

Bij het ingaan van de slotronde had Van der Heijden opnieuw een klein gaatje geslagen met Betsema. Dat gat werd groter toen de Texelse van fiets wisselde. Uiteindelijk bleef dit de definitieve beslissing, want Betsema kon niet meer terugkeren. Van der Heijden werd zodoende tweede, achter Alvarado. De derde plek was voor Betsema. Vierde werd Bäckstedt, dei Sanne Cant ruim voorbleef. Op de zesde plek eindigde Marion Norbert-Riberolle, die in de eerste ronde ten val was gekomen op het wasbord.

Superprestige Gullegem

Uitslag vrouwen

1. Ceylin del Carmen Alvarado (Alpecin-Deceuninck)

2. Inge van der Heijden (777) op 35s

3. Denise Betsema (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 45s

4. Zoe Bäckstedt (EF Education-TIBCO-SVB) op 1m13s

5. Sanne Cant (Crelan-Fristads) op 1m54s

6. Marion Norbert-Riberolle (Crelan-Fristads) op 3m04s

7. Alicia Franck (De Ceuster-Bonache) op 3m41s

8. Francesca Baroni (Pissei-Groep T.O.M.) op 4m52s

9. Lucia González Blanco (Nesta-MMR) op 4m52s

10. Annie Last op 5m09