Ceylin del Carmen Alvarado over eindzege in Superprestige: “Heel tof” zaterdag 15 februari 2020 om 14:52

Ceylin del Carmen Alvarado had zichzelf aan het begin van het seizoen als doel gesteld om de Superprestige te winnen bij de beloften. Een aantal maanden later moet de Nederlander concluderen dat deze doelstelling ruimschoots behaald is: Alvarado won hem zelfs bij de elite. “Dit is heel tof.”Nu heb ik hem dubbel gewonnen. En bij de elite én bij de beloften.”

Om de Noordzeecross te winnen, moest de veldrijdster van Alpecin-Fenix zaterdag nog diep gaan. Vlak na halverwege cross moest Alvarado aan een inhaalslag beginnen, nadat ze problemen had met haar schoenen. “Ik knalde tegen een hek, waardoor mijn schoenen bleven hangen. Ik kon hem niet terug vastmaken, dus schreeuwde ik naast de post dat ik schoenen nodig had, maar ze hoorden me niet. Toen ben ik in de achtervolging gegaan.”

Uiteindelijk slaagde de wereldkampioen in haar achtervolging en rekende ze vervolgens met Denise Betsema en Annemarie Worst af in een sprint. “We moesten in de laatste bocht allemaal van de fiets af. Ik wilde als eerste daarna de bocht door, zodat ik ook als eerste weer kon inklikken. Zo kon ik weer in de sprint winnen. Dat pept wel op”, sluit ze af.