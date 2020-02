Ceylin del Carmen Alvarado ontroerd: “Dit is niet te beschrijven” zaterdag 1 februari 2020 om 16:25

Ceylin del Carmen Alvarado aaste het gehele seizoen op de wereldtitel bij de beloften. Die wereldtitel kwam er, maar die was niet bij de beloften. In Dübendorf werd zij de wereldkampioen bij de vrouwen. “Dit is een ongelooflijk gevoel. Ik kan niet beschrijven hoe het voelt om nu eindelijk wereldkampioen te zijn.”

“Ik ben heel erg vermoeid”, vervolgt zij haar verhaal. Ik had in de laatste ronde niet meer verwacht dat ik zou winnen. Maar toen de snelheid weer even omlaag ging, was er de mogelijkheid om mijn laatste move te maken. Uiteindelijk redde ik het tot de finish!

“Het is heel mooi om een volledig Nederlands podium te hebben”, sluit zij af. “Maar toch denk ik dat de anderen teleurgesteld zullen zijn. Het was heel spannend, want het verschil tussen ons was erg klein. Ik ben heel erg blij om de eerste te zijn.”