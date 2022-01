Ceylin del Carmen Alvarado niet in Wereldbeker van Hulst

Ceylin del Carmen Alvarado laat vandaag de Wereldbeker in het Zeeuwse Hulst aan zich voorbijgaan. De Nederlandse kampioen van Alpecin-Fenix, zaterdag nog knap tweede in de Grote Prijs Sven Nys in Baal, ontbreekt op de definitieve startlijst van de cross in Hulst.

De 23-jarige Alvarado, die bezig is aan een moeizaam seizoen, reed gisteren naar eigen zeggen haar beste wedstrijd van het seizoen. In Baal vocht ze een duel op het scherpst van de snede uit met wereldkampioene Lucinda Brand. Die laatste moest bijzonder diep gaan om Alvarado van zich af te houden, maar Brand slaagde er uiteindelijk wel in om als eerste over de streep te komen.

Alvarado was echter zichtbaar tevreden met haar tweede plaats. “Ik ben heel blij, want ik heb me echt vermaakt. Het was lang geleden dat ik zo veel plezier heb gehad. Ik bekijk het wedstrijd per wedstrijd. Nu ging het heel goed. Hopelijk kan ik dit doortrekken.” Dat zal echter niet gebeuren in Hulst, aangezien de Nederlandse heeft besloten om alsnog te passen voor de dertiende manche in de Wereldbeker.

Alvarado doet overigens al lang niet meer mee voor een goed klassement in de Wereldbeker. De Nederlands kampioene vindt zichzelf na twaalf manches niet terug bij de eerste tien.

Volledige deelnemerslijst bij de vrouwen