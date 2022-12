Ceylin del Carmen Alvarado na ziekte toch nog zevende in Superprestige Boom

Ceylin del Carmen Alvarado deed zaterdag slechte zaken in de strijd om de Superprestige Veldrijden. De renster van Alpecin-Deceuninck kwam in Boom niet verder dan een zevende plaats, maar stond ook niet in haar allerbeste vorm aan de start. Alvarado was de voorbije dagen namelijk ziek.

Dat liet haar ploeg Alpecin-Deceuninck na afloop van de cross in Boom weten via social media. Alvarado wist al met al dus toch nog de schade te beperken, al gaat ze nu niet meer aan de leiding in het regelmatigheidsklassement. De Rotterdamse met Dominicaanse roots won onlangs nog de Superprestigemanches in Niel en Merksplas.

Het verschil met Denise Betsema is na vier manches (57 om 52) nu vijf punten, wat in Superprestige-termen toch vrij aanzienlijk is. De puntentelling bij de Superprestige is rechttoe rechtaan: vijftien punten voor de winnaar en telkens één punt minder voor een positie lager, tot en met de nummer vijftien.

Er staan nog vier manches op het programma in de Superprestige, om precies te zijn in Heusden-Zolder (27 december), Diegem (28 december), Gullegem (7 januari) en Middelkerke (11 februari).