Ceylin del Carmen Alvarado moet start MTB-seizoen uitstellen

Ceylin del Carmen Alvarado moet nog even wachten voor ze weer in actie mag komen op de mountainbike. De veldrijdster van Alpecin-Fenix werd vorige maand geopereerd aan een polsblessure. Ze mag al wel weer trainen op de weg, maar mountainbiken is nog te gevaarlijk volgens de artsen.

Alvarado onderging na het veldritseizoen een ingreep aan een scheur in haar rechterpols. Ze moest daarna drie weken in het gips en loopt momenteel nog altijd met een polsbrace. De winnares van brons op het NK veldrijden mag daarmee wel trainen, maar mountainbiken is nog uit den boze. Die inspanning zou te veel vragen van haar pols.

Dat betekent dat Alvarado voorlopig haar seizoensstart op de mountainbike moet uitstellen. Begin mei staat een nieuwe controle gepland in het ziekenhuis, waarna mogelijk meer duidelijk wordt over het zomerprogramma. Alvarado mag ook op de weg uitkomen voor het team van Plantur-Pura.