Ceylin del Carmen Alvarado keert komend weekend terug in het veld

Ceylin del Carmen Alvarado maakt komend weekend haar rentree in het veld. De 23-jarige renster van Alpecin-Fenix is door de KNWU geselecteerd voor de wereldbekerwedstrijd in Zonhoven, die zondag op het programma staat. Alvarado reed dit seizoen alleen de cross van Bredene. Wegens gezondheidsproblemen kwam ze sindsdien niet meer in actie.

Bondscoach Gerben de Knegt is blij Alvarado weer in het veld te mogen begroeten. “Ze voelt zich goed genoeg om weer van start te gaan en dat is natuurlijk mooi nieuws”, zegt hij over de rentree van de wereldkampioene van 2020. Marianne Vos, winnares van de Wereldbekers in Waterloo en Iowa City, is niet van de partij in Zonhoven: de 34-jarige renster last tot aan december een pauze in. “Dat Marianne Vos nu even rust zou nemen, wisten we vooraf. We beschikken gelukkig over een brede groep met sterke rensters”, aldus De Knegt.

De Knegt gebruikt opnieuw de mogelijkheid om enkele beloften toe te voegen aan zijn selecties. Zo is de 18-jarige Tibor del Grosso geselecteerd, die bij de junioren nationaal veldrijden werd en nu een eerste winter als belofte rijdt. Bij de dames is er een startplek voor de eveneens 18-jarige Isa Nomden. De Knegt: “Afgezien van de ervaring die ze in een topcross kunnen opdoen, is het van belang dat onze beloften een uitslag kunnen rijden in de wereldbekers, waar veel punten te verdienen zijn.”

“Dat geeft hen straks op het Europees kampioenschap op de VAM-berg een betere startpositie en dus ook een betere kans zich in de strijd om de topklasseringen te mengen. We kunnen in de wereldbekers in Europa die startplekken onder de betere beloften laten rouleren”, aldus de 45-jarige bondscoach.

Selectie elite-mannen

Lars van der Haar

Pim Ronhaar

Ryan Kamp

Corne van Kessel

Joris Nieuwenhuis

David van der Poel

Mees Hendrikx

Stan Godrie

Luke Verburg

Tibor del Grosso

Selectie elite-vrouwen

Lucinda Brand

Denise Betsema

Annemarie Worst

Yara Kastelijn

Fem van Empel

Aniek van Alphen

Ceylin del Carmen Alvarado

Inge van der Heijden

Manon Bakker

Puck Pieterse

Shirin van Anrooij

Maud Kaptheijns

Isa Nomden