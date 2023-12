maandag 18 december 2023 om 10:14

Ceylin del Carmen Alvarado: “Ik hoop te winnen tegen Fem van Empel”

Video Ceylin del Carmen Alvarado reed zondag soeverein naar de zege in de Wereldbeker Namen. De concurrentie was met Puck Pieterse en Lucinda Brand niet mals, maar Fem van Empel ontbrak wel. Hoe denkt Alvarado zich momenteel te verhouden ten opzichte van de wereldkampioene? “Ik heb echt geen idee, ik durf me daar niet over uit te spreken”, zei ze voor de camera van WielerFlits.

“De laatste keer dat ik tegen haar heb gereden was op het EK (begin november, red.), dus ik weet niet welk niveau zij heeft”, aldus Alvarado. “Tv geeft een beetje een vertekend beeld natuurlijk. Ik denk dat zij ook niet weet hoe mijn niveau is op dit moment. Ik kijk er wel naar uit weer tegen haar te mogen fietsen. Waar ik op hoop? Winnen, hè!”

Alvarado blijft zich de komende periode focussen op de twee klassementen die ze rijdt, de Superprestige en de Wereldbeker. “Hier en daar pak ik wel wat X2O’s mee. Ik hoop dat ik goed kan fietsen en goed herstel van de wedstrijden. Er komen zo drie wedstrijden achter elkaar aan. Het is gewoon te hopen dat mijn lichaam snel genoeg hersteld om er elke keer weer tegenaan te gaan.”

Snelle start in Namen

In de Wereldbeker Namen waren de benen alvast goed, want Alvarado heerste van start tot finish. Nochtans had ze vooraf gezegd niet te hard van start te willen gaan. “Ik moest daar zelf onderweg ook aan denken, ik dacht: waar ben ik eigenlijk mee bezig?”, lacht ze. “Maar ik denk dat het uiteindelijk wel een heel goede keuze was. (…) Het ging heel erg goed. Ik stond er zelf van te kijken, zowel conditioneel als qua techniek. Daar was ik uiteraard heel erg blij mee.”

Alvarado sloeg begin december de Superprestige Boom en Wereldbeker Flamanville over vanwege ziekte. Ze ging wel op trainingskamp, maar voelde na de Wereldbeker Val di Sole van vorig weekend dat haar lichaam iets langer nodig had om te herstellen. Daar gaf ze gehoor aan. “Dat bleek uiteindelijk wel de goede keuze, want gisteren voelde ik me niet echt geweldig. Ik heb maar driekwartier op de rollen gezeten en was best wel zenuwachtig hoe het vandaag zou gaan. Ik ben best wel blij dat ik die extra dag heb gekregen.”