Ceylin del Carmen Alvarado: “Het is pijnlijk, maar verliezen van Vos is geen ramp”

Ceylin del Carmen Alvarado eindigde in de X2O Trofee Kortrijk op de tweede plaats achter Marianne Vos. Ze werd geklopt in de sprint. “Het is wel pijnlijk, vooral als je zo dichtbij bent. Maar verliezen van Marianne Vos is natuurlijk geen ramp”, zei de renster van Alpecin-Deceuninck in het flashinterview na afloop.

“Het was zwaar”, vertelt Alvarado over de finale van de Urban Cross. “Ik wist dat het moeilijk ging worden om Marianne Vos te kloppen in de sprint, dus ik probeerde er van tevoren nog wel vanaf te raken. In de allerlaatste bocht moesten we beiden vanuit stilstand beginnen. Dat was misschien in mijn voordeel omdat ik als eerste eraan kon beginnen, maar ze was net wat sterker. Mijn benen liepen vol.”

Alvarado had een moeilijke start, waarbij ze noodgedwongen de allereerste post in moest. “Dat was niet de bedoeling. Er was een meisje die een hele wijde bocht en ik zat rechts van haar, waardoor ik geen andere optie had dan de post in te gaan en te wisselen”, aldus Alvarado, die daarna in de achtervolging moest. “Dat was niet makkelijk. Het was een snelle ronde, dan is het moeilijk om terug te komen. En je hebt rensters voor je die ook voor oponthoud zorgen. Het was niet gemakkelijk, maar ik was blij dat ik al vrij vroeg de aansluiting kon maken.”