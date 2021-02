Ceylin del Carmen Alvarado: “Greep mijn kans in de sprint”

Ceylin del Carmen Alvarado wist zondag in de sneeuw van Lille de X2O Trofee-veldrit te winnen. Na afloop sprak de Europese kampioene van een heel spannende cross, die beslist werd in een sprint tegen wereldkampioene Lucinda Brand. “Ik had verwacht dat ze de sprint doortrok, maar ze moest even zitten en toen greep ik mijn kans”, aldus Alvarado.

“Het was de heel wedstrijd spannend volgens mij, heel spannend. Dan reed die op kop, dan die. Ik zat hele wedstrijd in de chasse patate“, lacht de kopvrouw van Alpecin-Fenix. “Ik verloor steeds de aansluiting als ik weer bij de kop was.”

In de slotronde kwamen de vijf voorste rensters bij elkaar. “Ik verwachtte de aanval van Lucinda Brand al en toen kon ik mee. Zij bepaalde het tempo en uiteindelijk werd het een sprint”, zegt Alvarado. “We konden schoon en netjes sprinten. Onze benen liepen toen wel vol en degene die het het langst vol wist te houden, won. Al kwam Lucinda nog wel even terug.”

Alvarado kan terugkijken op een geslaagd weekend. “Dit is heel fijn, gisteren werd ik ook al tweede. Vandaag is het mooi dat ik het nog af kan maken”, geeft ze aan.

Lucinda Brand: “Voor mij was elke seconde belangrijk”

Wereldkampioene Lucinda Brand kon achteraf leven met de tweede plek. Voor haar was de leidende positie in het Soudal Ladies Trophy-klassement meer van belang. “Het was een heel lange sprint, maar voor mij was elke seconde belangrijk. Ik sprintte zo hard als ik kon. En als Ceylin dan nog erover heen komt, is ze gewoon sterker”, aldus Brand.

In het klassement breidde Brand haar voorsprong op Denise Betsema uit van 38 naar 41 seconden, ondanks dat ze onderweg een achterstand van twintig seconden had op Betsema. “Het was soms heel moeilijk met pedalen. Je kan dan ook lastig wisselen. Toch heb ik een wissel gedaan, omdat ik een hele ronde niet in pedalen zat. Daarna zat ik wél vast en kon ik mijn power kwijt. Toen kon ik de kloof dichten.”