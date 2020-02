Ceylin del Carmen Alvarado eindwinnares DVV Trofee: “Het kon nog misgaan” zaterdag 8 februari 2020 om 15:15

Ceylin del Carmen Alvarado heeft met haar zege in de Krawatencross de DVV Trofee op haar naam geschreven. De Nederlandse begon met twee minuten voorsprong aan de cross op naaste concurrent Annemarie Worst, die in Lille meer dan voldoende bleek te zijn. “Het kon nog misgaan, maar het is goed gekomen”, aldus Alvarado.

“Vandaag was de laatste wedstrijd om mijn klassement te behouden. Ik ben blij dat ik het tot een goed einde heb gebracht’, gaat zij verder tegen WielerFlits. “Mijn week was best wel hectisch, want mijn telefoon stopte niet met afgaan. De media, de pers, fans… allemaal van buitenaf. Maar verder was het een goede week, haha.”

Vermoeidheid

Die aandacht kreeg Alvarado natuurlijk na haar zege op het wereldkampioenschap in Dübendorf. Het bracht ook een berg vermoeidheid met zich mee. “Veel meer dan ik had verwacht. Daarom heb ik ook besloten om te passen voor Maldegem. De gezondheid gaat voor.”

“Vandaag voelde ik me weer terug in orde. Het voelde heel goed”, sluit zij af. “Nu ga ik proberen de Superprestige te behouden. Met nog twee wedstrijden te gaan kan er nog van alles gebeuren.”