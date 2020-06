Ceylin del Carmen Alvarado, de vrouwelijke versie van Mathieu van der Poel?

Naast het veldrijden, ligt haar prioriteit de eerste jaren echter in het mountainbiken. Net als in de cross wil ze ook in deze discipline doorstoten naar de wereldtop, met de Spelen van Parijs (2024) als ultieme doel. “Vorig jaar heb ik de smaak te pakken gekregen met wedstrijden om de wereldbeker, het hoogste niveau. Dat ging nog niet supergoed, maar ik vond het wel heel leuk om te doen. Het was de bedoeling dat ik dit jaar meer ervaring zou opdoen. Mijn coach Kristof De Kegel zegt dat ik nog veel groeicapaciteit heb. Ik heb bewust gekozen voor de mountainbike op de Spelen, omdat ik daar nu veel meer kans maak dan op de weg. Maar na de Spelen is het klaar, want ik wil ook graag een wegcarrière.”