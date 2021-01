Ceylin del Carmen Alvarado: “Alles op alles gezet om alleen binnen te komen”

Ceylin del Carmen Alvarado wist in een modderig Baal na een spannende driestrijd Lucinda Brand en Denise Betsema te verslaan. Solo kwam de regerend wereldkampioene als eerste over de finish. “Het was een hele zware, spannende strijd. Ik ben blij dat ik het af kon maken”, vertelde zij na afloop tegen Sporza.

De cross liep uit op een spannende strijd tussen de Nederlandse dames. “We hebben elkaar allemaal een beetje afgemat,” kijkt Alvarado terug. Zij wilde graag een sprint voorkomen. “In de laatste ronde kwam mijn schoen los te zitten. Ik had geen tijd om het vast te maken. Ik was bang dat indien het tot een sprint zou komen, ik uit mijn schoen zou schieten. Dus ik heb alles op alles gezet om alleen aan te komen.”

Ze besliste in de slotronde het rechtstreekse duel met Brand in haar voordeel. De twee gelden als topfavorietes voor het WK Veldrijden, later deze maand in Oostende. “Ik wist dat mijn vorm de afgelopen weken steeds beter werd. Ik benaderde steeds dichter de vorm van Lucinda. Vandaag bevestigt voor mij dat ik op de goede weg ben,” besluit zij.