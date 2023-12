donderdag 28 december 2023 om 20:41

Ceylin Alvarado tweede in Diegem ondanks gemiste start: “Was even filerijden”

Video Ceylin del Carmen Alvarado werd donderdag tweede in de Superprestige Diegem, maar er had wellicht meer ingezeten als ze een betere start had gehad. De renster van Alpecin-Deceuninck kwam in de problemen bij het vertrek en moest lang achtervolgen. “Ik moest even inhouden achter Schreiber die uit haar pedaal schoot, waardoor ik gepasseerd werd”, blikte Alvarado terug bij WielerFlits.

“En dan gingen ze ook nog onderuit voor mij en kon ik nergens heen”, verzuchtte Alvarado voor onze camera. “Dat was even wachten en filerijden, voordat ik mijn achtervolging kon beginnen. Mijn benen hebben toch goed gereageerd, ik ben goed hersteld. Het was even balen dat ik er niet meteen bij zat. Dan is het jammer dat ik niet van voren zat, maar ik mag wel tevreden zijn met vandaag.”

Door haar tweede plaats is Alvarado nu voorbij Annemarie Worst (slechts negende in Diegem, red.) in het klassement van de Telenet Superprestige. Ze leidt dat klassement, met alleen nog de cross van Middelkerke te gaan. “Ik ben er onderweg niet mee bezig geweest”, geeft ze toe. “Ik focuste mij op Puck, maar Puck terughalen lukte niet. Het is een mooie bijkomstigheid en hopelijk kan ik dit zo behouden.”