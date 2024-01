zondag 28 januari 2024 om 19:33

Ceylin Alvarado heeft weer last van haar rug richting WK: “Twijfelde om af te stappen”

Video Ceylin del Carmen Alvarado reed een tegenvallende Wereldbeker Hoogerheide en dat had een goede reden, vertelde ze na afloop tegen WielerFlits. Ze heeft nog steeds last van haar rug en dat is toch een dingetje in aanloop naar het WK veldrijden van volgende week.

Al snel werd duidelijk dat Alvarado, die vorige week de eindzege in de Wereldbeker veiligstelde, een mindere dag had in Hoogerheide. Dat ze het klassement al gewonnen had, zorgde niet voor een andere mindset. “Het is niet dat je rijdt voor de punten, maar puur voor de dagzege, alleen maakt dat de koers niet anders.”

Het WK schoot niet door haar hoofd toen ze merkte dat het minder ging. “Je baalt wel even en dan is het een beetje dubbel. Wat doe je dan? Op een slechte dag rijd je wel door, vind ik, maar nu zat ik met mijn rug”, geeft ze toe. “Dat was wel even moeilijk. Ik koos ervoor om op eigen tempo door te rijden. Of dat de beste keuze is geweest, dat gaan we zien. Ik denk dat het tijd nodig heeft, want ik doe er voldoende aan.”