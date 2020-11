Ceratizit Challenge: Balsamo vloert Wiebes in Madrid, Brennauer pakt eindzege

De Ceratizit Challenge is gewonnen door Lisa Brennauer. De Duitse sprokkelde onderweg voldoende bonificatieseconden en reed verder een attente koers. De laatste dagzege ging naar Elisa Balsamo, die Lorena Wiebes nog wist te remonteren in Madrid.

Lisa Brennauer deed goede zaken op de tweede dag van de Ceratizit Challenge. Ze pakte de winst in de tijdrit met een seconde verschil en veroverde de leiding in het klassement, maar de verschillen waren nog speelbaar voor aanvang van de slotetappe in Madrid. Elisa Longo Borghini, Ellen van Dijk, Annemiek van Vleuten en Lorena Wiebes stonden nog binnen de twintig seconden van Brennauer.

Brennauer versus Wiebes bij de tussensprints

Op de zeventien plaatselijke ronden door Madrid lagen zeven tussensprints, waar steeds bonificatieseconden (vijf, twee en een) te verdienen waren. Aan de streep lagen nog eens vijftien, tien en vijf bonificaties. Genoeg om er een spannende strijd van te maken. De rensters begonnen om 11.00 uur aan de derde en laatste etappe. Bij de eerste tussensprint kwam Wiebes als eerste door, voor Brennauer en Jelena Erić.

Voor Wiebes was het zaak om onderweg zoveel mogelijk bonificatieseconden te sprokkelen, om dan in de finale nog mee te bikkelen voor de ritzege. Bij de volgende bonificatiesprint waren de rollen echter omgedraaid. Brennauer pakte de volle buit door Wiebes van zich af te houden, waardoor het verschil tussen beide dames weer achttien seconden was. De Nederlandse was echter niet van plan om zich zomaar gewonnen te geven.

Longo Borghini geeft er een lap op

Bij de derde en vierde tussensprint bleek Wiebes weer over de snelste benen te beschikken, waardoor het verschil werd teruggebracht tot dertien tellen. Vlak na de vierde tussensprint zagen we plots een versnelling van Annemiek van Vleuten, maar het parcours leek niet selectief genoeg voor de Europees kampioene van Mitchelton-Scott. Toch wist ze met meerdere rensters weg te rijden uit het peloton.

Van Vleuten, Ellen van Dijk, Julia Soek, Chiara Consonni, Hannah Ludwig, Laura Asencio en Sara Martín werden echter al vrij snel weer ingerekend door de grote groep, het sein voor Longo Borghini om er vanonder te muizen. De Italiaans kampioene wist een maximale voorsprong te vergaren van twintig seconden en droomde nog altijd van de eindzege in de Ceratizit Challenge. Ze kwam als eerste door na de vijfde en zesde tussensprint.

Brennauer is bij de les, dappere Longo Borghini redt het niet

In de achtergrond bleef Brennauer sprinten voor broodnodige bonificatieseconden en telkens bleek ze sneller dan Wiebes. Die laatste liet het zelfs lopen bij de zesde tussensprint en leek zich te verzoenen met een dichte ereplaats in het algemeen klassement. Voor Brennauer was het nu nog zaak om Longo Borghini op tijd in te rekenen. Met nog vier ronden te gaan was het verschil nog altijd twintig seconden tussen de Italiaanse en het peloton.

Het leek een onmogelijke missie, maar de voor Trek-Segafredo uitkomende Longo Borghini viel niet stil en wist zelfs nog wat verder uit te lopen richting de laatste vijftien kilometer. In het peloton was het alle hens aan dek om de eenzame koploopster nog te pakken te krijgen en met nog dertien kilometer te fietsen moest Longo Borghini zich, na een dappere solo, dan toch gewonnen geven.

Sprinten in het centrum van Madrid

Die laatste wist heel wat bonificatieseconden te pakken, maar Brennauer lag nog altijd in pole position om de ronde te winnen, zeker na de zevende en laatste tussensprint (gewonnen door de Duitse) voor de boniseconden. Ondanks meerdere versnellingen in de laatste kilometers, kregen we na honderd kilometer een sprint tussen de snelste renners in deze Ceratizit Challenge.

Wiebes begon al vrij vroeg aan haar sprint, leek even op weg naar de zege, maar werd toch nog geremonteerd door Elisa Balsamo. De 22-jarige renster van Valcar-Travel & Service, die ook furore maakt als baanwielrenster, wist eerder dit seizoen nog naar de Europese titel bij de beloften te sprinten in het Franse Plouay.

Marta Bastianelli eindigde als derde in Madrid, Brennauer werd zevende en is eindwinnares.