Ceratizit Challenge 2021 vindt plaats in provincie Ourense

De Ceratizit Challenge by La Vuelta wordt dit seizoen georganiseerd in de provincie Ourense. Dat heeft het provinciebestuur kenbaar gemaakt aan Vuelta-directeur Javier Guillén. Alle etappes van de Women’s WorldTour-rittenkoers voor vrouwen vinden daardoor plaats in het noordwesten van Spanje.

“De sport in Ourense krijgt door de organisatie van de Ceratizit Challenge extra bekendheid”, vertelt Manuel Baltar, president van de provincie Ourense. “De wedstrijd is ook belangrijk voor het het economische rendement en de toeristische promotie voor onze provincie. Zeker in een tijd van herstel van de coronacrisis.”

De Ceratizit Challenge, die enkele jaren terug nog de Madrid Challenge heette, staat dit jaar voor de zevende keer op de kalender. De driedaagse rittenkoers staat ingepland van 3-5 september. Het exacte parcours in Ourense zal op een later moment bekendgemaakt worden. Afgelopen twee seizoenen ging de eindzege naar Lisa Brennauer.