Cepeda moet seizoensstart uitstellen na positieve coronatest

Androni Giocattoli-Sidermec moet het in de Vuelta al Tachira (17-24 januari) doen zonder Jefferson Alexander Cepeda. De 22-jarige klimmer testte vlak voor vertrek naar Venezuela namelijk positief op het coronavirus. Cepeda heeft momenteel geen symptomen van het virus.

“Het is enorm vervelend dat Jefferson een positieve coronatest heeft afgeleverd. Het is een gevoelig verlies voor de ploeg, aangezien ons doel was om hem op het eindpodium van de Vuelta al Tachira te krijgen. We zullen er als ploeg weer bovenop komen en we zijn nog altijd enthousiast voor deze wedstrijd”, aldus teammanager Gianni Savio.

De beloftevolle Cepeda maakte vorig jaar zijn profdebuut voor Androni Giocattoli-Sidermec. De Ecuadoraan reed meerdere prestigieuze wedstrijden en werd, na de coronabreak en de nodige visumproblemen, geselecteerd voor de Giro d’Italia. Cepeda slaagde er uiteindelijk ook in om Milaan te halen.

Zijn ploeg Androni Giocattoli-Sidermec reist al jaren naar Venezuela voor de Vuelta al Tachira. De meerdaagse wielerwedstrijd viert dit jaar zijn 56ste editie. Vorig jaar ging de eindzege naar Roniel Campos en in een verleden verleden zagen we er renners als José Rujano, Hernan Buenahora en Leonardo Sierra zegevieren.

