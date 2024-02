woensdag 21 februari 2024 om 19:48

CEO van SD Worx-Protime: “Of Demi Vollering volgend jaar nog bij ons rijdt? Dat zal moeilijk worden”

De laatste weken is er veel te doen over de toekomst van de vele toppers bij SD Worx-Protime. Lotte Kopecky kon rekenen op interesse van andere ploegen, maar tekende bij tot 2028. Verder wordt er ook stevig aan de mouw getrokken van Demi Vollering, wiens contract volgend jaar afloopt. In gesprek met Het Nieuwsblad licht CEO Erwin Janssen een tipje van de sluier op.

“Lotte is een wereldtopper geworden en wordt naar verhouding verloond. Maar ook wij kunnen ons budget slechts één keer uitgeven. De sponsorbudgetten stijgen maar niet zo snel als de salarissen of de kosten van het professionaliseren. Daarom moeten ook wij keuzes maken”, legt Janssen uit. “Als u me dan vraagt hoe groot de kans is dat Demi Vollering volgend seizoen nog bij ons fietst, dan antwoord ik dat het moeilijk zal worden.”

“Of het heeft meegespeeld dat SD Worx een Belgische hoofdsponsor is? Dat zal wel maar los daarvan wilden wij sowieso met Lotte verder. Zij is een meid naar ons hart, je weet wat je aan haar hebt”, aldus Janssen.

“Een miljoen, dat is niet niks hé”

Kopecky had het bij de Vlaamse krant zelf ook kort over de mogelijke transfer van Vollering, die kan rekenen op interesse van UAE Team ADQ. “Ik heb eigenlijk zelf niet lang moeten twijfelen om bij te tekenen. Mocht UAE met een cheque van een miljoen euro gewapperd hebben, dan had ik wel getwijfeld. Dat is niet niks, hé.”