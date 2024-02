woensdag 21 februari 2024 om 12:41

Lotte Kopecky blijft SD Worx-Protime trouw: wereldkampioene verlengt met vier jaar

Er werd de laatste weken druk gespeculeerd over de toekomst van Lotte Kopecky, maar de Belgische wereldkampioene zal ook de komende jaren uitkomen voor SD Worx-Protime. Kopecky heeft haar aflopende contract verlengd met liefst vier jaar, tot eind 2028.

“Ik ben heel blij dat ik tot en met 2028 bij Team SD Worx-Protime blijf. Ik voel me goed bij deze ploeg, en het belangrijkste, ik kan in deze omgeving mezelf zijn. Team SD Worx-Protime is qua resultaten de beste ploeg van het vrouwenpeloton. De omgang in deze ploeg is heel menselijk. Wij worden zeker niet als robots gezien. Uiteraard wordt er verwacht dat we prestaties leveren, maar niet ten koste van alles”, laat ze weten in een persbericht.

“Ik heb bij Team SD Worx-Protime de afgelopen twee jaar al heel veel mooie momenten beleefd met zowel mijn ploeggenotes als met de stafleden. Als ik kijk naar het palmares dat ik hier de afgelopen jaren heb opgebouwd en hoe ik ben gegroeid als renster en persoon, is het een logische keuze dat ik mijn contract nu heb opengebroken en verlengd tot en met 2028.”

Danny Stam, sportief manager SD Worx-Protime, is uiteraard erg bij dat Kopecky ook de komende seizoenen zal uitkomen voor de Nederlandse sterrenformatie. “Lotte is een van de sterkste rensters in het peloton. De afgelopen twee jaren heeft ze in ons team enorme stappen gezet en een mooi palmares opgebouwd.”

“Ze is een makkelijk persoon om mee te werken en uitgegroeid tot een van de leiders van de ploeg waar iedereen zich aan optrekt. Ze begrijpt de belangen van het team goed en is een persoon waar iedereen goed mee overweg komt. Ik ben ervan overtuigd dat ze nog verder kan groeien en ben blij dat we haar tot en met 2028 bij de ploeg houden.”

Grote successen

Kopecky boekte in haar eerste twee seizoenen voor SD Worx-Protime al twintig overwinningen op de weg. In 2022 was ze onder meer de beste in Strade Bianche en de Ronde van Vlaanderen en vorig jaar deed ze er nog een flinke schep bovenop. Zo was ze in 2023 succesvol in de Omloop Het Nieuwsblad, Ronde van Vlaanderen en werd ze voor het eerst wereldkampioene op de weg. Ze was ook verrassend tweede in de Tour de France Femmes.