CEO Flanders Classics: “We willen ook alle vrouwelijke klassiekers organiseren” woensdag 29 april 2020 om 19:52

“Er moeten nog enkele knopen worden doorgehakt”, is een van de conclusies van Tomas Van Den Spiegel, de CEO van Flanders Classics, na een conference call met de UCI en andere stakeholders binnen het wielrennen. De Belg heeft wel goed nieuws voor rensters als Marianne Vos en Annemiek van Vleuten.

Flanders Classics zal later dit jaar namelijk ook de vrouwelijke versies van koersen als Gent-Wevelgem en de Ronde van Vlaanderen organiseren. “We willen een zo aantrekkelijk mogelijke kalender voor het vrouwenwielrennen. We zijn van plan om alle vrouwelijke equivalenten van onze mannenkoersen te organiseren. We willen ook kijken naar een uitbreiding van de vrouwenkalender.”

De wielerunie zal volgende week dinsdag met een definitieve kalender komen voor het mannen- en vrouwenwielrennen. De bedoeling was om na het overleg van vandaag een definitieve kalender samen te stellen voor de mannelijke wielrenners, maar de UCI heeft besloten om dit met één week uit te stellen.

De UCI zal nog wel enkele beslissingen moeten nemen, zo vertelt Van Den Spiegel in gesprek met Sporza. “Het gaat dan vooral om de maand augustus, aangezien er nog veel onduidelijkheden zijn per land. Wat met de nationale kampioenschappen? En wat zal er gebeuren met het Critérium du Dauphiné, normaal een voorbereidingskoers op de Tour?”

Oktober

Flanders Classics hoopt Gent-Wevelgem en de Ronde van Vlaanderen begin oktober te organiseren. Volgens de laatste berichten zal Gent-Wevelgem op 11 oktober worden verreden, een week later gevolgd door ‘Vlaanderens Mooiste’. “Oktober is een vergelijkbare periode met het voorjaar qua weersomstandigheden.”

“Bovendien lag daar ruimte om wedstrijden te organiseren. We weten niet welke data we krijgen toegewezen, maar we kunnen heel goed leven met 11 en 18 oktober”, aldus Van Den Spiegel, die ook de ambitie heeft om de overige uitgestelde eendagskoersen, waaronder Dwars door Vlaanderen, nog te organiseren.