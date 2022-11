CEO British Cycling treedt enkele weken na omstreden Shell-deal af

De CEO van British Cycling, Brian Facer, is met wederzijds goedvinden van de raad van bestuur per direct afgetreden. De beslissing volgt enkele weken nadat de Britse wielerbond op 10 oktober een omstreden deal met Shell wereldkundig maakte.

Volgens zowel British Cycling als Shell heeft het aftreden van Facer niets te maken met de samenwerking tussen de twee partijen. Het afscheid van Facer zal dan ook geen effect hebben op de achtjarige deal, aldus de bond. “We herhalen onze onwankelbare toewijding aan onze commerciële partners, waaronder Shell UK”, schrijft British Cycling in een statement.

De rol van Facer wordt voorlopig overgenomen door Danielle Every, die al werkte voor British Cycling als ‘Cycling Delivery Director’. De bond is echter op zoek naar een nieuwe CEO. “Onze nieuwe CEO zal zich aansluiten bij de organisatie tijdens een interessante periode, waarin we opbouwen richting het WK wielrennen van volgend jaar in Schotland, en de Olympische- en Paralympische Spelen in Parijs van 2024.”