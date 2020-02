Celano is de beste in Tour de Langkawi, slotrit is voor Walscheid vrijdag 14 februari 2020 om 10:57

Danilo Celano heeft de 25e editie van de Tour de Langkawi op zijn naam geschreven. De Italiaan van Team Sapura Cycling wist in de slotetappe naar Kuah zonder kleerscheuren de finish te bereiken. De laatste ritzege ging naar Max Walscheid.

De Tour de Langkawi eindigde vandaag met een relatief korte etappe van 109 kilometer richting Kuah. De renners begonnen met een vlakke tocht rondom de berg Gunung Raya, gevolgd door zes plaatselijke rondes in en om Kuah, de grootste stad op het eiland. In de finale reden de renners telkens over een pittig klimmetje (1 km aan 6,2%), waardoor we een duel kregen tussen de sterkere sprinters en de puncheurs.

Razendsnelle openingsfase

Kwon Soonyeong en Anuar Manan wisten na een razendsnelle start weg te rijden uit het peloton, maar echt veel voorsprong kregen beide renners niet. Het verschil tussen de vluchters en de groep liep op tot veertig seconden, maar niet veel later vond er een hergroepering plaats en kregen we een nieuwe vluchtpoging. Dit keer gingen tien renners in de aanval, waaronder Max Walscheid en Pierre Rolland.

Het peloton liet echter niet begaan en met nog ruim zeventig kilometer te gaan was het wachten op nieuwe demarrages. Na een periode van relatieve rust sloegen Cyril Gautier, Lucas De Rossi, Aiman Cahyadi, Sarawut Sirironnachai en Kaito Nakamura de handen ineen, in de hoop een mooie voorsprong uit te bouwen. De vijf vluchters slaagden in hun opzet, want het verschil liep op tot bijna twee minuten.

Battistella en Rajović in de aanval

Dit bleek ook meteen de maximale voorsprong, want in het peloton zagen we plots meerdere ploegen op kop rijden. Dit was het sein voor Gautier om te versnellen en zijn overgebleven medevluchters De Rossi en Cahyadi achter te laten. De Franse rasaanvaller van B&B Hotels-Vital Concept probeerde een straffe solo uit zijn benen te persen, maar hij kreeg al redelijk snel het gezelschap van Samuele Battistella en Dušan Rajović.

De Italiaan en Serviër gingen in de tegenaanval, raapten vroege vluchter Cahyadi op en wisten ook Gautier bij de kraag te vatten, waardoor we plots vier koplopers hadden. Niet veel later gingen de moegestreden Cahyadi en Gautier overboord en doken we met Battistella en Rajovíc de absolute slotfase in. In het peloton zagen we meerdere versnellingen, zo probeerden Jeroen Meijers en ex-leider Yevgeniy Fedorov de oversteek te maken.

Vluchters halen het (net) niet

Battistella en Rajovíc reden echter stevig door en begonnen met vijftien seconden voorsprong aan de laatste drieduizend meter van deze Tour de Langkawi. Het bleek echter niet genoeg om uit de greep te blijven van het peloton, want de aanvallers werden in de laatste kilometer nog voorbijgesneld door de sprinters. De Duitser Walscheid boekte zijn tweede ritzege in de Maleisische rittenkoers, voor Luca Pacioni en Taj Jones.

De eindzege is dan weer een prooi voor Celano. De 30-jarige klimmer greep de macht in de koninginnenrit naar Genting Highlands en stond de leiderstrui niet meer af. Het is voor de oud-renner van Caja Rural-Seguros RGA de eerste keer dat hij een meerdaagse rittenkoers wint. Drie jaar geleden was hij al eens winnaar van de Giro dell’Appennino.