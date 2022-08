Cees Bol zoekt eerste overwinning in Arctic Race of Norway

Video

Cees Bol is in de Arctic Race of Norway op zoek naar zijn eerste seizoenszege. De sprinter van Team DSM krijgt vandaag in de tweede etappe van Mosjøen naar Brønnøysund een grote kans. “Het zou mooi zijn als het hier vandaag lukt”, zegt Bol voor de camera van WielerFlits.

“Een goede uitslag zou ook al lekker zijn. Het is niet dat ik hier vandaag alleen tevreden ben met een overwinning”, aldus de 27-jarige sprinter, die in Noorwegen de concurrentie moet aangaan met onder meer Dylan Groenewegen en Kristian Sbaragli.

Over zijn toekomst kan en wil de Noord-Hollandse sprinter nog niets zeggen. “Zodra er iets over bekend is, zullen jullie het wel lezen. Over een paar weken zal ik er wat meer over kunnen vertellen.”

Tijdens de Tour de France wist WielerFlits al te melden dat Bol een overstap gaat maken naar het Franse B&B Hotels-KTM. Na vijf seizoenen komt daarmee een einde aan de samenwerking met Team DSM, waar hij in 2018 zijn profdebuut maakte.