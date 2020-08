Cees Bol ziet kansen in sprint: “Derde plaats was een goede bevestiging” maandag 31 augustus 2020 om 14:40

Cees Bol hoopt maandag in Sisteron mee te kunnen sprinten om de ritzege in de Tour de France. De Noord-Hollander is de kopman bij Team Sunweb en ziet nieuwe kansen, nadat hij zaterdag al derde werd in de openingsetappe. “Dat geeft wel vertrouwen voor vandaag”, zei Bol voor de etappe tegen de NOS.

“Er was wat onzekerheid van tevoren omdat ik lang niet heb gekoerst, maar het valt op zijn plek”, kijkt hij terug op de kletsnatte eerste etappe in Nice. Zijn sprint in die rit heeft hem dus vertrouwen gegeven. “Ik had dat gevoel al in training, maar dat is anders. Het was een goede bevestiging.”

In Sisteron volgt een nieuwe kans voor Bol. “Het gaat om finetuning. We moeten goed blijven doen wat we hebben gedaan, en met een paar kansen te gaan is het misschien wel een keer raak”, zegt de sprinter, die Nikias Arndt en Casper Pedersen in steun heeft. “Nikias was zaterdag twee keer gevallen, maar hij staat vandaag fris aan het vertrek om mij wel bij te staan. Het is nog wel de vraag of we samen zijn in de laatste kilometer.”

Bol droomt van een etappezege. “Daar gaan we wel voor. Ik ben tot nu toe wel tevreden, maar het mag altijd beter”, is hij duidelijk.